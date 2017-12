Frank Sinatra, dependent de duş

• Un temperament coleric • Cea de-a patra şi ultima soţie a lui Frank Sinatra tocmai a lansat o autobiografie a celebrului cântăreţ. Aceasta descrie atât personalitatea generoasă şi carismatică, cât şi temperamentul coleric şi pasiunea pentru alcool ale artistului. Intitulat “Lady Blue Eyes: My Life with Frank”, acest volum de memorii scris de Barbara Sinatra a fost lansat marţi, în SUA.

În carte se regăsesc tot felul de detalii picante care fac acum deliciul presei de peste Ocean. De exemplu, Frank Sinatra făcea 12 duşuri pe zi şi mirosea întotdeauna a lavandă. Aceasta mai povesteşte că Frank Sinatra a început să strige şi să înjure în momentul în care i s-a spus că nu se poate caza într-un hotel din Hong Kong, deoarece camera lui nu era pregătită. Cântăreţul a cerut ca un alt oaspete al hotelului să fie dat afară din camera lui, pentru ca el să primească astfel o cameră. Când acea persoană a refuzat să plece, Sinatra i-a ordonat gărzii sale de corp: “Adu-mi un vătrai!”. Când directorul hotelului a sosit la faţa locului, cântăreţul a smuls un telefon din perete şi l-a aruncat spre o fereastră, însă aparatul a ricoşat înapoi în holul hotelului, după impactul cu geamul. “Ce fel de geam e ăsta? Nu poţi nici să arunci un afurisit de telefon pe fereastră?”, a strigat cântăreţul.

Temperamentul coleric al lui Sinatra putea fi înfricoşător pentru multe persoane, însă Barbara l-a îndurat cu stoicism şi l-a iubit pe artist, necondiţionat. “Întotdeauna a existat un anumit sentiment al pericolului care plutea în jurul lui Frank”, a declarat aceasta în volumul publicat la 13 ani de la moartea starului, în urma unui atac de cord, la vârsta de 82 de ani. “Exista un anumit aspect Jekyll-Hyde în legătură cu personalitatea lui Frank. Odată, el a spus că era maniaco-depresiv”, susţine fosta soţie.

• O viaţă de petreceri • Mare iubitor de petreceri, Frank Sinatra era un insomniac notoriu, mergând extrem de rar la culcare înainte de apariţia zorilor, “era de neînduplecat şi nerăbdător, voia întotdeauna să râdă şi să se distreze”. În acest volum de memorii, Barbara Sinatra vorbeşte despre nenumăratele beţii ale soţului ei, despre bătăile acestuia prin Europa şi Asia, despre insultele pe care le adresa tuturor. “My Way” nu a fost doar piesa care l-a făcut celebru, ci şi maniera pe care starul o adoptase în viaţa de familie. Cu toate acestea, Barbara, o fostă showgirl din cazinourile din Las Vegas, susţine că l-a iubit foarte mult. La rândul lui, cântăreţul i-a oferit multe bijuterii, a plimbat-o în jurul lumii şi adora faptul că soţia lui rezista la băutură. Barbara Sinatra, în prezent în vârstă de 84 de ani, consideră că volumul ei de memorii este “o scrisoare deschisă de dragoste” către Frank Sinatra, pe care îl numeşte iubirea vieţii sale şi pe care îl descrie ca fiind “strălucitor de talentat, dar teribil de uman, cu toate calităţile şi defectele unui om”.

Într-o seară, când se aflau în restaurantul Matteo din Los Angeles, ameţit după o cină în timpul căreia s-a consumat mult alcool, Frank Sinatra a luat farfuria cu paste şi a aruncat-o spre perete, murdărindu-l cu sos de tomate. În altă seară, în timp ce luau cina într-un restaurant din Hollywood, cu actriţa Judy Garland, un străin a întrebat: “Cine-i dama asta?”. “Frank a fost atât de indignat din cauza termenului folosit de acel necunoscut pentru a o desemna pe Judy Garland încât l-a împins pe acesta într-o cabină telefonică, l-a bătut şi l-a închis acolo”, povesteşte Barbara Sinatra în acelaşi volum de memorii. O altă bătaie în care a fost implicat Frank Sinatra la Monaco l-a determinat pe prinţul Rainier să îi facă observaţie starului american: “Eşti în Monte Carlo, Frank, nu într-o intersecţie din New York”.

Barbara Sinatra a înfiinţat un centru pentru copiii abuzaţi sexual, în care Frank Sinatra nu avea voie să intre, deoarece “el dorea să îi prindă pe toţi acei violatori şi să le rupă picioarele”. Comportamentul violent al cântăreţului american se manifesta şi în timpul spectacolelor sale. “Frank obişnuia să strige la toată lumea în culise. Putea să tragă o palmă absolut oricui, pentru cel mai mic lucru care îl deranja, imaginar sau real”, povesteşte Barbara. Deşi Frank Sinatra bea de obicei whiskey Jack Daniels, ginul era băutura care scotea la suprafaţă toată “răutatea” lui Frank. “Era ceva în gin, ceva care îl făcea să devină rău. În secunda în care vedeam că pe masă a apărut sticla cu gin, mă întorceam pe călcâie, mă duceam în camera mea şi încuiam uşa”, relatează Barbara Sinatra.

• Un destin aparte • Barbara Ann Blakely, născută în statul american Missouri, a auzit pentru prima dată vocea viitorului ei soţ, un american de origine italiană născut în Hoboken, statul New Jersey, într-un cinematograf, la vârsta de 15 ani. După o scurtă carieră de model, o căsătorie ratată şi aducerea pe lume a unui băieţel cu Bob Oliver, un pasionat al jocurilor de noroc, Barbara a devenit showgirl într-un cazino din Las Vegas. Înaltă, suplă, cu părul blond şi un ten perfect, Barbara a început să frecventeze cercurile bogate din America.

Curtată de vedete şi politicieni, inclusiv de John F. Kennedy, Barbara s-a căsătorit în septembrie 1959, cu Zeppo Marx, cel mai tânăr dintre fraţii Marx, care era însă cu 26 de ani mai în vârstă ca ea. Cei doi s-au mutat în Palm Springs, California, unde l-au avut ca vecin pe Frank Sinatra. După câţiva ani, Barbara şi Frank au avut o aventură, consumată la Monaco. După ce s-au întors în SUA, Barbara a divorţat de Zeppo Marx şi, timp de patru ani, şi-a continuat relaţia cu Sinatra, marcată de câteva despărţiri şi împăcări, înainte de a se căsători în 1976. În acel moment, Frank Sinatra avea 60 de ani, iar Barbara avea 49.

Potrivit soţiei sale, Frank Sinatra detesta bătrâneţea. În ultimii lui ani de viaţă, cântăreţul suferea de probleme auditive, a suportat o operaţie de cataractă, iar părul des şi sănătos pe care îl afişa în timpul apariţiilor sale televizate era de fapt o perucă. Frank Sinatra a murit în 1998, după ce a suferit un atac de cord, în timp ce se afla în scaunul său cu rotile, pe marginea piscinei din reşedinţa lui din Beverly Hills. Artistul american a fost înmormântat cu o sticlă de Jack Daniel\'s şi un pachet de ţigarete Camel. Născut în 1915, Frank Sinatra a realizat peste 1.400 de înregistrări muzicale şi a jucat în 58 de filme. Este considerat unul dintre cei mai buni cântăreţi ai tuturor timpurilor. Printre hiturile sale se numără piesele “Strangers in the Night” şi “My Way”, “The One I love”, “Fools Rush in”, “I\'ll Never Smile Again”, “I\'l Be Seeing You”.