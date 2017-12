Frank Zappa cauzează... acnee

O tulpină bacteriană ce cauzează acnee, descoperită într-o podgorie din Italia, a primit numele muzicianului rock american Frank Zappa. Cercetătorii de la centrul pentru agro-ecosisteme sustenabile şi bioresurse din Italia au decis să acorde acestei bacterii numele Propionibacterium acnes type P. Zappae, în memoria celebrului muzician de rock experimental, care a murit în anul 1993. Cercetătorii italieni spun că au dorit în acest fel să aducă un tribut rockerului american, mai ales că descoperirea lor reprezintă un caz unic de transfer de la o bacterie umană la o plantă. Gail Zappa, văduva muzicianului, a declarat: ”Pentru mine, acest tribut reprezintă o altă extensie a felului în care Frank înţelegea să aducă lucrurile împreună, să dea un sens întregului univers. Este vorba de o continuitate strict conceptuală”.

Nu este pentru prima dată când Frank Zappa i-a inspirat pe oamenii de ştiinţă atunci când aceştia trebuiau să acorde nume unor descoperiri. Astfel, în ultimii 40 de ani, numele rockerului american a fost acordat unei moluşte, unui peşte, unei meduze şi unei specii de păianjen. Totodată, asteroidul 3834 Zappafrank a primit numele legendei rock. Frank Zappa a murit din cauza unui cancer la prostată, în 1993, la vârsta de 52 de ani. Muzician, compozitor şi regizor de film, a abordat diverse stiluri muzicale, de la rock la jazz, electro şi simfonic. A primit şi un premiu Grammy pentru albumul ”Jazz from Hell”, în 1988, şi a fost inclus postum în Rock and Roll Hall of Fame, în 1995. Doi ani mai târziu i s-a decernat un premiu Grammy pentru întreaga carieră.