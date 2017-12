Franţa - primele atacuri împotriva Statului Islamic

Președinția franceză a anunțat ieri că armata sa a efectuat primele atacuri aeriene împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, în urma deciziei de a-şi extinde campania aeriană împotriva jihadiştilor din Irakul vecin. ”Le Monde” scrie că, potrivit informaţiilor sale, atacurile aeriene au avut loc joi. Ţintele vizate s-au aflat la Rakka, oraşul din centrul Siriei considerat fieful SI. ”Armata îi va ataca pe toţi cei care ameninţă Franţa”, a declarat ministrul Apărării, Jean-Yves Le Drian, într-un interviu acordat ”Le Monde”, pe 18 septembrie. Centre de comandament, tabere de antrenament şi logistică aparţinând organizaţiei teroriste urmează să fie vizate în săptămânile următoare, scrie ”Le Monde”. Potrivit Ministerului francez al Apărării, nu va fi vorba despre o campanie masivă de atacuri, ci despre atacuri ţintite. Acestea ar putea să fi vizat cartierul general din care sunt comandate numeroase atacuri vizând Europa şi Franţa în particular, scrie ”Le Monde”.

ÎNGRĂMĂDEALĂ LA ATACAREA SI Intervenţia avioanelor franceze în această zonă nu este lipsită de riscuri. Trupele lui Bashar al-Assad atacă şi ele, de puţin timp, combatanţi SI. În plus, Rusia şi-a consolidat, în ultimele zile, mijoacele militare în Siria, pentru a susţine regimul, mobilizând 30 de avioane de spionaj şi de atac, la sol. Spaţiul aerian de la Rakka este, deci, cât se poate de... aglomerat. La Paris, surse din domeniul Apărării au sugerat iniţial că forţele aeriene urmau să intervină doar în zone în care nu zboară avioane siriene şi în care nu există sisteme de apărare antiaeriene care să le vizeze, deci că nu vor trece la est de paralela 38. Însă armata lui al-Assad continuă să bombardeze SI atât la Deir ez-Zor, cât şi la Rakka. Acest lucru confirmă informaţiile potrivit cărora Franţa s-a înscris în noua coordonare între forţele prezente - americane şi siriene în primul rând - împotriva SI, scrie ”Le Monde”, care adaugă că avioanele de vânătoare ruseşti, dar şi siriene nu vor fi ţinte, dacă nu comit atacuri împotriva coaliţiei anti-SI.

Aproximativ 800 de militari francezi sunt mobilizaţi în cadrul Operaţiunii Chammal, începând din 2014. În Irak, Chammal include operaţiuni aeriene în cadrul coaliţiei internaţionale conduse de forţele americane, dar şi misiuni de consiliere a armatei irakiene la Bagdad şi misiuni de asistenţă armată acordată luptătorilor kurzi peshmerga. Aproximativ 60 de specialişti fac parte din statele majore ale coaliţiei, la Tampa (Florida), în Kuwait, la Bagdad şi, mai ales, la Cartierul General al Operaţiunilor Aeriene de la Al-Udeid, în Qatar. În Irak, Franţa a efectuat, începând din septembrie 2014, 200 de atacuri, reprezentând 5% din total.

ACORD ÎN DOMENIUL INFORMAȚIILOR Irakul a încheiat un acord pentru a împărtăşi informaţii cu Rusia, Iran şi Siria în lupta împotriva SI, a anunţat, ieri, o sursă militară irakiană, citată de CNN. Această sursă a evocat ”îngrijorări tot mai puternice ale Rusiei că mii de terorişti ruşi pot comite acte criminale în cadrul SI”.

Acest acord este anunţat în contextul în care SUA sunt îngrijorate de recenta mobilizare militară a Rusiei în Siria şi pare să confirme unele suspiciuni americane cu privire la existenţa unei cooperări între Bagdad şi Moscova. Preşedintele american, Barack Obama, se întâlnește cu preşedintele rus, Vladimir Putin, azi, pentru prima dată după un an, pentru a discuta despre planurile Moscovei în Siria. În pofida unor ajutoare de peste 20 de miliarde de dolari şi unei formări acordate de SUA, armata irakiană aproape s-a prăbuşit în faţa avansării SI, care deţine controlul asupra unor bucăţi importante din nordul şi vestul acestui producător de petrol şi membru OPEC.

Aproape 30.000 de recruţi străini au ajuns în Siria şi Irak până în prezent, mulţi dintre ei pentru a se alătura SI, un număr dublu faţă de ultimul an, se tem serviciile americane de informaţii, citate de ”The New York Times”. Ziarul comentează că acest lucru este o dovadă puternică a faptului că eforturile internaţionale de consolidare a controalelor la frontieră, de împărtăşire de informaţii şi de consolidare a luptei împotriva terorismului nu contribuie la diminuarea rândurilor luptătorilor jihadişti. Printre cei care iau parte sau au încercat să ia parte la conflictele din Irak şi Siria se află peste 250 de americani, în contextul în care, cu un an în urmă, numărul acestora era estimat la aproximativ 100. Militarii americani au fost acuzaţi, în ultimele săptămâni, că minimalizează ameninţarea reprezentată de SI, în rapoarte de informaţii, prezentându-şi eforturile într-o lumină mai favorabilă. În acest context, preşedintele SUA va prezida, mâine, un summit internaţional, în cadrul Adunării Generale a ONU, al liderilor ţărilor care luptă împotriva SI şi altor extremişti violenţi.

