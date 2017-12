Franţa, cu gândul la Spania

Selecţionerul Franţei, Lauren Blanc, dezamăgit de înfrângerea în faţa Suediei, scor 2-0 şi de faptul că echipa sa a ratat primul loc în Grupa D, a declarat că elevii săi trebuie să facă un meci mare pentru a elimina Spania, campioana mondială şi europeană, în sferturile turneului final. „Ne aşteptam la un meci dificil, ne-am pregătit, dar nu ne aşteptam totuşi să fie atât de greu. Suedia a jucat cu inima. A fost mai bine pregătită şi are un jucător care face diferenţa, Ibrahimovici. Suntem extrem de dezamăgiţi, dar atunci când pierzi nu ai făcut cea mai bună echipă. Trebuie să ne păstrăm optimismul. Spania este o echipă foarte bună şi are o zi de odihnă în plus. Va trebui să facem un meci mare pentru a învinge Spania şi după partida cu Suedia este greu de imaginat acest lucru. Dar vom lupta”, a declarat Blanc. Franţa va întâlni sâmbătă, în sferturi, de la ora 21.45, Spania.