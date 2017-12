Franţa, la al doilea scandal sexual

Acuzaţiile de pedofilie lansate la un post de televiziune francez împotriva unui fost ministru al cărui nume nu a fost dezvăluit au provocat, ieri, un nou scandal privind apucăturile sexuale ale unor politicieni francezi, după scandalul Dominique Strauss-Kahn (DSK). Fostul ministru al Educaţiei, Luc Ferry, a scandalizat lumea, declarând, luni seara, la postul de televiziune Canal+, că un fost ministru a fost prins la Marrakesh în timpul unei orgii cu băieţi. El a afirmat că a avut mărturii din partea autorităţilor statului, la cel mai înalt nivel, în special din partea unui premier, dar a refuzat să îi spună numele, de teamă să nu fie condamnat în instanţă. Luc Ferry a evocat acest caz pentru a explica de ce jurnaliştii nu pot spune totul despre viaţa privată a oamenilor politici. Presa franceză a fost acuzată de indulgenţă în acest domeniu, după cazul DSK, urmărit pentru infracţiuni de natură sexuală împotriva unei angajate a unui hotel din New York. Această acuzaţie gravă a provocat critici vehemente în rândul clasei politice. ”Este nedenunţarea unei crime”, a acuzat, ieri, fostul ministru al Justiţiei, Rachida Dati, fost magistrat, apreciind că justiţia se va sesiza în legătură cu aceste declaraţii. Aceeaşi indignare a manifestat şi ministrul de Externe, Alain Juppe. În faţa acestor atacuri, Luc Ferry a încercat să se justifice. ”Am vrut să apăr presa care respectă viaţa privată şi care nu se face vinovată de defăimare. Nu am nicio dovadă, niciun fapt precis în legătură cu acest caz, dar în perioada în care eram ministru am auzit vorbindu-se despre acest lucru”, a bătut în retragere fostul oficial.

Între timp, DSK a angajat personal exclusiv masculin pentru întreţinerea locuinţei unde trebuie să rămână sub supraveghere. Având în vedere atracţia sa necontrolată faţă de femei, DSK a angajat doi oameni de serviciu în locul servitoarelor franţuzoaice. Fostul director al FMI îşi aşteaptă audierea stabilită pentru 6 iunie, în legătură cu agresiunea sexuală de care este acuzat asupra unei cameriste de la hotelul Sofitel din New York.