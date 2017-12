Franţa oferă cel mai bun trai pe Bătrânul Continent

BANII NU ADUC FERICIREA Marea Britanie, una dintre cele mai dezvoltate ţări în Europa, este considerată cel mai rău loc de trai în UE din cauza costurilor ridicate la locuinţe, a numărului redus de zile de concediu în rândul populaţiei active şi a cheltuielilor guvernamentale scăzute pentru sănătate şi educaţie, potrivit unui studiu realizat de portalul uSwitch. Astfel, conform topului Calităţii Vieţii în care analiştii de la uSwitch au efectuat cercetări în zece ţări, calitatea vieţii în Marea Britanie este chiar mai rea decât în Polonia, în pofida faptului că indicatorii economici sunt mai stabili aici decât în alte ţări europene. Locuitorii din Polonia, Franţa, Spania şi Italia au un venit mai mic decât britanicii, însă trăiesc mult mai bine decât aceştia. Numai 5% dintre britanici se consideră fericiţi, arată studiul respectiv.

După nivelul veniturilor, britanicii se situează pe locul patru în Europa, dar costurile ridicate de viaţă înseamnă că oamenii trăiesc doar ca să muncească, a comentat rezultatele investigaţiei şefa Departamentului de politici de protejare a consumatorului din cadrul uSwitch, Ann Robinson. Poziţia ocupată de Marea Britanie în acest clasament a fost influenţată şi de programul de lucru prelungit în cazul mai multor categorii de salariaţi, de numărul redus de zile de odihnă, mult mai mic în comparaţie cu alte ţări europene, de vârsta de pensionare mare, preţul ridicat la produsele alimentare şi carburanţi, precum şi de cel mai mic număr de zile însorite pe an. În medie, un britanic munceşte 36,4 de ore pe săptămână, are concediu de 28 de zile pe an şi iese la pensie la 63 de ani.

ŢARA PERFECTĂ Volumul insuficient al cheltuielilor publice pentru educaţie şi sănătate are un rol important. Astfel, anul acesta, Regatul Unit planifică alocarea a 11,2% din PIB pentru sănătate, în timp ce în unele ţări membre ale UE se cheltuieşte în jur de 12% din PIB în domeniul respectiv. De asemenea, cheltuielile publice pentru educaţie sunt mai reduse decât media europeană, însumând doar 5,36% din PIB. Un factor important care a influenţat situarea Marii Britanii pe ultimul loc în acest top zece l-a constituit şi creşterea ratei criminalităţii, aspect care îngrijorează 47% dintre britanici. Aproape 59% dintre cei intervievaţi şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu starea societăţii în contextul revoltelor din vară. Conform clasamentului uSwitch, cel mai bun loc de trai este Franţa, fiind urmată de Spania şi Olanda. Italia şi Germania se situează pe locul patru, respectiv cinci în acest top, în timp ce Danemarca şi Polonia pe poziţiile şase, respectiv, şapte. Pe locul opt se află Irlanda, pe nouă Suedia, iar pe locul zece Marea Britanie.

MUNCĂ PÂNĂ LA MOARTE Retragerea obligatorie la pensie la 65 de ani a fost suprimată în Regatul Unit, a anunţat Ministerul britanic al Muncii şi Pensiei. În urma unei consultări lansate în 2010, Guvernul britanic a decis încă din luna ianuarie să abolească dreptul pe care angajatorul îl avea până atunci, în virtutea căruia acesta putea să constrângă un salariat să se retragă la pensie din momentul în care atingea vârsta de 65 de ani. Măsura, cerută de mai mult timp de organizaţiile patronale, a fost implementată treptat din luna aprilie şi a intrat definitiv în vigoare începând cu sâmbătă, 1 octombrie. Însă, nici până acum angajatorii britanici nu au aplicat sistematic concedierea obligatorie la 65 de ani, astfel încât aproximativ 850.000 de britanici depăşind această etate continuă şi în prezent să lucreze la vechile locuri de muncă.

Eliminarea pensionării obligatorii este parte a unei reforme a sistemului de pensii, anunţate ca radicale de către Guvernul de coaliţie, compus din conservatori şi liberal-democraţi. Reforma are ca scop accelerarea programului conceput de precedentul Guvern laburist în vederea creşterii vârstei de pensionare. Actualul Guvern conservator al premierului David Cameron anunţa în octombrie 2010 că vârsta legală de pensionare va fi mărită la 66 de ani către 2020 atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, faţă de 65 cât este în prezent pentru bărbaţi şi 60 de ani pentru femei.