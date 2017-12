Franţa preia comanda forţelor NATO din regiunea Kabul

Franţa şi-a reconfirmat angajamentul asumat la summit-ul NATO de la Bucureşti, după ce a preluat, marţi, de la Italia, comandamentul forţei NATO în regiunea Kabul, unde sînt desfăşuraţi 5.000 de soldaţi internaţionali, din care 1.800 sînt francezi. Comandamentul regional al capitalei, al Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate /ISAF/ este asigurat pe rînd de Franţa, Italia şi Turcia, fiecare dispunînd de cîte un batalion desfăşurat la Kabul şi în împrejurimile capitalei afgane. Marţi, generalul francez Michel Stollsteiner a preluat, de la generalului italian Federico Bonato, prerogativele funcţiei pe care o va deţine timp de un an, în cadrul unei ceremonii organizate în prezenţa comandantului ISAF, generalul american David McKiernan. “Misiunea noastră este de a transfera, în decurs de un an, responsabilitatea regiunii capitalei forţelor de securitate afgane”, a declarat generalul Stollsteiner. Acest transfer va fi efectuat în mai multe etape, începînd cu centrul Kabulului, în vara acestui an.

Pe de altă parte, se relatează că aproximativ o mie de puşcaşi marini mobilizaţi în vederea instruirii forţelor afgane de securitate îşi vor prelungi stagiul cu 30 de zile. Pentagonul a decis să trimită mai puţin de 200 de militari pentru a-i ajuta pe puşcaşii marini în confruntările cu insurgenţii, în timpul exerciţiilor desfăşurate cu trupele afgane. Prelungirea, care nu a fost anunţată oficial, survine în urma uneia similare, de luna trecută, aplicată unui alt grup de puşcaşi marini care se confruntă cu insurgenţii în sudul Afganistanului. Prelungirea stagiului survine în contextul sporirii îngrijorării SUA cu privire la intensificarea violenţelor în Afganistan, din partea talibanilor şi altor grupări, inclusiv militanţi despre care se crede că ar fi pregătiţi şi echipaţi în bazele din Pakistan. Trupele americane au invadat Afganistanul în 2001 şi au îndepărtat Guvernul taliban în urma atacurilor de la 11 septembrie. Militarii cărora li se va prelungi stagiul au fost mobilizaţi în Afganistan în aprilie, pentru o perioadă de şapte luni care urma să se încheie în noiembrie, rămînînd astfel în regiune pînă în decembrie. Luna trecută, Pentagonul a decis prelungirea cu o lună a misiunii celor 2.200 de infanterişti care au fost mobilizaţi în martie şi care vor rămîne în zonă pînă în octombrie sau noiembrie.