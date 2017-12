Franţa va ajuta România să-şi găsească locul pe care îl merită în UE

Secretarul de stat pentru afaceri europene al Ministerului de Externe francez, Pierre Lellouche, a avut, vineri, o întîlnire de lucru cu ministrul român de Externe, Cristian Diaconescu, în cadrul căreia au decis constituirea a trei grupuri de lucru la nivelul diplomaţiilor celor două ministere. El a apreciat că s-a reuşit crearea “unui grup de lucru între cele două reprezentanţe permanante la Bruxelles pentru a gestiona relaţia instituţională cu UE, întrucît România este o ţară prietenă care are nevoie de susţinere pentru a-şi găsi locul pe care îl merită în Uniunea Europeană”. În al doilea rînd, secretarul de stat francez a arătat că România şi Franţa vor intensifica cooperarea în ceea ce priveşte aprovizionarea cu gaz: “Securitatea energetică devine o problemă strategică pentru întreaga Europă. În ceea ce priveşte diversificarea surselor de energie, a fost evocată şi cooperarea între România şi Franţa în domeniul nuclear, în urma discuţiilor care au avut deja loc între cei doi preşedinţi pe această temă, acum cîteva luni”. Lellouche a “atacat” şi problema imigraţiei ilegale, în special problemele create de unii cetăţeni români: “Am evocat şi problema migraţiei ilegale, şi în mod special comportamentul unora dintre imigranţii români, un comportament care este dificil mai ales la Paris, oraşul unde eu am fost ales. Acolo noi vom încerca să găsim un mod de lucru care să fie în egală măsură uman, să respecte drepturile omului, dar şi care să aibă capacitatea de a sancţiona traficul dintre cele două state”. La rîndul său, ministrul Cristian Diaconescu a confirmat faptul că se vor face eforturi pentru îmbunătăţirea cadrului juridic între cele două ţări privind imigraţia ilegală: “Pot să vă informez că am luat hotărîrea de a constitui trei grupuri de lucru comune la nivelul diplomaţiilor celor două ţări privind evaluarea şi abordarea strategică a relaţiilor la Marea Neagră, privind domeniul energiei şi alternativelor economice din acest punct de vedere, precum şi cooperarea instituţiilor relevante din cele două state în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor generate de imigraţia ilegală. Pe acest plan ne propunem ca în perioada următoare să îmbunătăţim cadrul juridic bilateral în ceea ce priveşte relaţiile dintre cele două state”.