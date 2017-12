Frate, frate, dar criza euro e pe bani!

Cât timp nu se dau răspunsuri europene la problemele europene, criza datoriilor suverane se va adânci, apreciază analistul Daniel Dăianu. „Zona euro nu este o uniune monetară - nu are buget şi nici mecanisme de intervenţie comune ca să răspundă la şocuri. Italia şi Spania sunt două ţări prinse în cercuri vicioase cumplite: legătura ombilicală între datoriile de stat şi bilanţurile băncilor, aplicarea simultană a unor programe de austeritate, fără existenţa unor instrumente care să compenseze impactul declinului activităţii economice asupra băncilor. Şi asta se întâmplă în pofida reformelor structurale pe care le fac”, spune Dăianu, comentând rezultatele summit-ului european. În opinia sa, formarea unei uniuni bancare are sens, însă măsura duce automat cu gândul la nevoia de resurse comune, ceea ce implică, ca într-un joc de domino, mai multe chestiuni fiscale: „Pentru România, o uniune bancară cu garantare colectivă a depozitelor la nivelul zonei euro prezintă un mare dezavantaj, fiindcă ar putea induce ieşiri de bani din ţările aflate în UE, dar nu în eurozonă. În plus, o uniune bancară ar putea permite optimizări ale alocărilor de lichidităţi între sistemele bancare naţionale, iar ţările gazdă, cu sectoare bancare dominate de capital străin, cum este România, ar avea de suferit”. În concluzie, Daniel Dăianu spune că integrarea monetară şi economică trebuie să ţină cont şi de posibilele efecte/daune colaterale asupra ţărilor care nu fac parte din zona euro.