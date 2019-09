Fratele premierului britanic a demisionat din guvern și parlament

Jo Johnson, fratele prim-ministrului britanic Boris Johnson, a anunţat joi că va demisiona din funcţia de ministru adjunct şi de parlamentar, din cauza „conflictului dintre loialitatea pentru familie şi interesele naţionale”, relatează The Guardian. „A fost o onoare să reprezint Orpington pentru o perioadă de nouă ani şi să fiu ministru sub trei prim-miniştri”,a declarat Jo Johnson. „În ultimele săptămâni am fost împărţit între loialitatea pentru familie şi interesele naţionale- este o tensiune imposibil de rezolvat şi este timpul ca alte persoane să îmi ia locul de ministru adjunct şi parlamentar”, a adăugat fratele prim-ministrului britanic. Jo Johnson a votat în anul 2010 pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană şi pe parcursul anilor a dat dovadă de un spirit pro-european, contrar prim-ministrului Boris Johnson. Deşi nu a criticat niciodată în public dorinţa lui Boris Johnson de a scoate Marea Britanie din UE fără un acord, este puţin probabil să fie de acord cu acest scenariu, conform Reuters.