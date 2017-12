Fratele vitreg al lui Obama face politică în Kenya

Fratele vitreg kenyan al preşedintelui SUA, Barack Obama, a decis să urmeze exemplul acestuia şi s-a lansat în politică în Kenya, candidând pentru un post de guvernator la alegerile de la 4 martie. Malik Obama, de 54 de ani, candidat independent, a explicat într-un interviu pentru AFP că a fost inspirat şi stimulat de reuşita fratelui său vitreg american, născut din acelaşi tată kenyan, Barack Hussein Obama (1936-1982). ”Când mă uit la succesul pe care l-a avut fratele meu în America, consider că mi-aş abandona poporul dacă nu i-aş călca pe nume, devenind un lider devotat, onest şi aplicat”, a declarat el pentru AFP, de la locuinţa familiei Obama din Kogelo, în vestul Kenyei. Economist de formaţie, el a spus că este ”cel mai bun candidat pentru a combate ciclul fără sfârşit al sărăciei şi şomajului care îi afectează pe oameni” şi şi-a exprimat speranţa că va fi ales guvernator al comitatului Siaya, care se învecinează cu lacul Victoria şi de care este legat Kogelo, satul unde locuieşte familia Obama.

Malik Obama şi-a trăit cea mai mare parte a vieţii adulte în SUA. ”Numai datorită numelui meu de familie, am contactele necesare pentru a aduce dezvoltarea la Siaya şi celor 800.000 de locuitori ai săi”, a adăugat el. Deşi afirmă că îşi urmează propria cale, el se foloseşte de numele său în faţa adversarilor şi spune că nu se regăseşte în niciun partid kenyan, acuzând clasa politică actuală că a abandonat poporul. ”Nu vreau să reinventez roata. Voi urmări şi împrumuta ce a funcţionat înainte. Soluţiile la problemele noastre sunt simplu de găsit şi aplicat”, a dat el asigurări. Provocările cu care se confruntă Siaya sunt enorme: 30% dintre locuitori trăiesc sub pragul sărăciei, iar rata de prevalenţă a virusului HIV şi a paludismului este printre cele mai ridicate din ţară. ”Lumea a luat-o înainte sub diverse aspecte. Vreau să îi ajut pe ai mei să recupereze. A avea apă curentă şi a putea conta pe electricitate nu trebuie să fie o problemă a epocii noastre”, a spus el. Însă visul pe care îl are Malik Obama, musulman pios, este să vadă într-o zi că McDonalds deschide un restaurant la Kogelo, sat de câteva mii de locuitori!