Fraţi condamnaţi pentru ultraj

Curtea de Apel Constanţa i-a trimis după gratii pe fraţii Ionel Boaru, de 44 de ani, şi Stănică Boaru, de 51 ani, din Cumpăna, care au fost condamnaţi, ieri, la câte un an de închisoare pentru ultraj. Totodată, magistraţii au redus valoarea daunelor morale pe care cei doi trebuie să le achite agenţilor de Poliţie agresaţi, de la 11.000 de euro la 2.500 de euro. Hotărârea este definitivă. Conform anchetatorilor, incidentul provocat de fraţii Boaru a avut loc în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2009, în localitatea constănţeană Cumpăna. Procurorii spun că aproape de miezul nopţii, pe strada Cireşica, poliţiştii l-au observat pe Ionel Boaru într-o stare avansată de ebrietate, în momentul în care spărgea geamul unui refugiu dintr-o staţie de autobuz. Pentru că bărbatul nu a vrut să se legitimeze şi nici nu avea asupra sa acte de identitate, oamenii legii l-au dus la sediul Poliţiei. După câteva minute, în instituţie şi-a făcut apariţia fratele scandalagiului, Stănică Boaru. Poliţistul care făcea cercetarea, agent-şef Ion Neculăică, a declarat că cei doi i-au adresat injurii şi au început să-l lovească cu pumnii şi picioarele. Pentru că nu a putut să le facă faţă celor doi agresori, poliţistul a cerut ajutorul unui echipaj al Poliţiei Comunitare Cumpăna. „Când am intrat în postul de Poliţie, am găsit două persoane extrem de violente care, în nenumărate rânduri, ne-au ameninţat cu moartea şi ne-au lovit. Am încercat să-i potolim, însă nu au vrut să înţeleagă şi au continuat să dea în noi. După ce le-am pus cătuşele, cei doi fraţi s-au bătut între ei şi s-au dat cu capul de pereţi ca să îşi provoce singuri lovituri“, a declarat agentul Marius Mituliţă, de la Poliţia Comunitară Cumpăna. Până la urmă, poliţiştii au reuşit să îi imobilizeze pe cei doi fraţi. În urma acestui scandal, agenţii Neculăică şi Mituliţă s-au ales cu mâinile fracturate şi cu multiple vânătăi pe faţă.