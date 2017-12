Fraţi despărţiţi în tinereţe s-au regăsit după 40 de ani

Un frate şi o soră, ambii avînd peste 60 de ani, s-au regăsit la 40 de ani după ce au pierdut legătura, locuind în acelaşi cartier şi trecînd aproape zi de zi unul pe lîngă celălalt. Descoperirea a venit după ce Ken Whitty, în vîrstă de 64 de ani, s-a hotărît să afle ce s-a întîmplat cu sora lui mai mică, acum în vîrstă de 62 de ani, de care a fost separat la scurt timp după moartea părinţilor lor. Ken Whitty a dat un anunţ într-un ziar local, cerînd ajutor pentru a o găsi pe sora lui, Yvonne şi a primit aproape imediat un telefon de la un vechi prieten din şcoală. Cîteva minute mai tîrziu l-a sunat chiar sora lui. Cei doi s-au reîntîlnit de Crăciun şi au spus că vor să recupereze timpul pierdut.

Fraţii au crescut împreună în Salford, însă părinţii lor au murit cînd Ken era adolescent. Copiii au fost luaţi în grija unei familii de prieteni, însă la scurt timp au plecat amîndoi de acasă şi au pierdut legătura în anii \'70. Ken Whitty s-a mutat în Reddish, Greater Manchester s-a căsătorit şi are patru copii şi şase nepoţi. Sora lui s-a căsătorit şi ea, are tot patru copii, dar zece nepoţi. „Întotdeauna am crezut că vom relua legătura cîndva, însă timpul trecea şi asta nu se întîmpla. M-am gîndit că este Crăciunul, voi împlini 65 de ani la anul şi trebuia să fac ceva. Trebuia să fac ceva anul acesta. S-a dovedit că locuiam la mai puţin de 300 de metri distanţă”, a spus Ken Whitty.