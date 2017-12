Fraţi judecaţi pentru trafic de heroină

Pe rolul Tribunalului Constanţa s-a aflat dosarul a doi fraţi, Constantin Constantin şi Aurel Constantin, din Bucureşti, acuzaţi de comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. Instanţa a terminat, ieri, cercetarea judecătorească şi a rămas în pronunţare. Potrivit actului de inculpare întocmit de Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Antidrog (DIICOT) Constanţa, în luna august 2008, Constantin Constantin a fost prins în flagrant în timp ce îi vindea unui poliţist sub acoperire cantitatea de un kg de heroină, în schimbul sumei de 18.000 de euro. Acţiunea a avut loc în Piaţa Unirea, din Bucureşti, lîngă restaurantul „Horoscop”, în maşina poliţistului. Anchetatorii au stabilit că cel care a coordonat tranzacţia a fost Aurel Constantin, fratele lui Constantin Constantin, care se afla în penitenciarul Rahova, unde ispăşea o pedeapsă de 16 ani pentru trafic de droguri. La momentul audierii sale de către judecător, prin sistemul audio-video al instanţei, investigatorul sub acoperire a declarat că a fost sunat de două ori în luna august, a anului trecut, de Aurel Constantin, pentru a-i propune să-i vîndă „un balot de haine” contra sumei de 18.000 euro. Omul legii a fost de acord, iar traficantul i-a spus să meargă la Bucureşti, pentru a finaliza tranzacţia. „Pe drum, am fost sunat de Constantin Constantin, care mi-a adus la cunoştinţă că fratele lui este reţinut în alt oraş cu treburi şi că el se va ocupa de comercializarea hainelor. Mi-a cerut să ne întîlnim la o benzinărie, unde am negociat timp de jumătate de oră, întrucît fraţii voiau să ia banii şi să dea marfa mai tîrziu. Nu ne-am înţeles şi am căzut de acord să ne vedem în Bucureşti!”, a afirmat poliţistul sub acoperire. În timpul anchetei, Constantin Constantin a declarat că heroina era a fratelui său şi că o ţineau acasă de mai mulţi ani. În acest sens, ieri a fost audiat un martor, cetăţeanul turc Ecrem Ilham, care a declarat că „în 2002, Aurel Constantin l-a împrumutat cu 10.000 de euro pe Kokadag Ramazan, un partener de afaceri, iar acesta i-a lăsat drept garanţie mai multe pachete, despre care am aflat ulterior că erau plinde cu heroină. Înţelegerea a fost ca atunci cînd Ramazam va restitui banii, îşi va primi pachetele înapoi. Ştiu că nu a reuşit să dea înapoi toată suma, iar drogurile au rămas în locuinţa lui Aurel Constantin!”, a spus Ecrem Ilhan în faţa instanţei. Procurorul de şedinţă a cerut judecătorilor să îi condamne pe fraţii Constantin la pedepse cu închisoarea, iar avocatul lor a cerut clemenţă şi o sentinţă blîndă, avînd în vedere că Constantin Constantin are doi copii minori, un loc stabil de muncă şi ambii au fost sinceri cu anchetatorii, recunoscînd comiterea infracţiunii. Aurel Constantin a zis că regretă că şi-a băgat fratele în necaz, adăugînd că nu a intenţionat să facă trafic de droguri, ci voia doar să îşi recupereze banii împrumutaţi lui Ramazan prin vînzarea mărfii lăsată de acesta în garanţie.