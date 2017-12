Fraţi şi concubinele lor, condamnaţi pentru spargerea a 15 maşini

Aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice şi a substanţelor etnobotanice, trei fraţi din localitatea Murfatlar şi concubinele lor au vandalizat 15 autoturisme într-o singură noapte. A doua zi, proprietarii maşinilor au sunat la 112 şi au reclamat că şi-au găsit autoturismele avariate. Oamenii au declarat că hoţii au spart geamurile autoturismelor, apoi au încercat să pornească motorul, dar nu au reuşit, aşa că au furat diverse bunuri din interiorul maşinilor. Potrivit anchetatorilor, totul s-a petrecut în noaptea de 22 spre 23 februarie, pe mai multe străzi din Murfatlar. Poliţiştii au demarat cercetările şi în câteva ore, cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă şi al unor martori, au reuşit identificarea hoţilor şi reţinerea a cinci dintre ei.

BEŢI ŞI DROGAŢI Fraţii Ion Enache Apostol şi Costel Cercel au recunoscut acuzaţiile aduse de oamenii legii. „Am greşit. Eram băut foarte rău şi am fumat şi două ţigări etnobotanice. Am vrut să luăm o maşină şi să ne plimbăm. După care ne-a căşunat să spargem mai multe maşini, că nu pornea niciuna. Regret fapta asta! Nu am avut duşmănie cu nimeni. O să plătesc toată paguba. Am spart vreo 15 maşini şi am luat şi câteva bunuri“, a spus Apostol. Aceeaşi variantă a fost susţinută şi de fratele lui. „Eu doar ce m-am întors din Germania, unde am muncit în Berlin, în construcţii. Ne-am îmbătat şi am şi fumat etnobotanice, iar când am vrut să plecăm să ne distrăm, drogurile ne-au luat minţile. Am zis să luăm o maşină să ne plimbăm. Nu am reuşit să le pornim şi aşa am ajuns să spargem 15 maşini“, a adăugat Costel Cercel. Cei doi au fost arestaţi preventiv pentru tentativă de furt calificat, distrugere şi furt din autoturisme. Al treilea frate al lor, Robert Cercel, a fost cercetat în lipsă. Poliţiştii au stabilit că, în noaptea respectivă, cei trei bărbaţi au fost însoţiţi de concubinele lor, Gina Andrei, Sonia Cristea şi Elena Marcela Burlacu, care i-au ajutat să devalizeze maşinile.

SENTINŢA La sfârşitul anchetei, fraţii Ion Enache Apostol şi Costel Cercel au fost deferiţi justiţiei în stare de arest, iar Robert Cercel a fost trimis în judecată în lipsă. În acelaşi dosar au fost judecate şi concubinele acestora. La finalul procesului, Judecătoria Constanţa i-a condamnat pe Apostol şi Cercel la câte cinci ani de detenţie, pe Gina Andrei şi Elena Marcela Burlacu la câte trei ani de închisoare cu suspendare şi pe Sonia Cristea la un an cu suspendare. În plus, ei trebuie să le plătească proprietarilor maşinilor distruse 19.550 lei. Sentinţa nu este definitivă. Robert Cercel va fi judecat separat, într-un alt dosar care are stabilit primul termen pe 23 septembrie.