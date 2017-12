Fraţii Caratană, arestaţi

Fraţii Caratană şi alţi trei indivizi au fost audiaţi, ieri, timp de mai multe ore, de procurorii constănţeni, în dosarul în care sunt acuzaţi de lipsire de libertate. Oamenii legii spun că nu mai puţin de 14 persoane au fost obligate de aceştia să trăiască în condiţii greu de închipuit, iar atunci când încercau să scape, ciobanii primeau o bătaie soră cu moartea. Neregulile de la fermele fraţilor Mişu şi Mihăiţă Caratană, din localitatea Mihail Kogălniceanu, au fost descoperite, marţi dimineaţă, în urma unei razii la care au participat aproape 200 de poliţişti şi jandarmi. „Ne ţineau sechestraţi aici de trei luni. Nu am fost acasă deloc. Ne punea să avem grijă de animale şi ne bătea că zicea că nu le îngrijim bine. Am încercat să fugim după o săptămână, dar ne-a prins şi ne-a bătut. Celularul meu este stricat şi nici nu puteam da telefoane. Trebuie să primesc 1.000 de lei de aici şi nu am luat niciun ban“, a declarat Mihăiţă Lazăr, de 28 de ani, din Niculiţel. În aceeaşi situaţie este şi Marian Stănculeţu, de 32 de ani, din Constanţa: „Eu sunt aici de pe data de 2 martie. Am văzut cum îi bătea pe ceilalţi ciobani. Eu am scăpat doar cu ameninţări şi înjurături. Unii au încercat să fugă, însă au fost prinşi imediat de fraţii Caratană. I-au adus la fermă şi i-au bătut până nu au mai putut să se ridice în picioare. Actele noastre erau în permanenţă la ei şi le-am primit acum, după ce poliţiştii au intrat în fermă“. În momentul în care au fost aduşi în faţa procurorilor, fraţii Caratană au declarat că nu ştiu de ce au fost reţinuţi şi că toată povestea este un abuz al poliţiştilor. În baza probelor prezentate, Mihăiţă şi Mişu Caratană, Ion Vişan, Enache Cristian Şapte şi Liviu Ghiorţu au fost acuzaţi de lipsire de libertate şi au fost prezentaţi magistraţilor Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă. Instanţa a emis pe numele celor cinci mandate pe o perioadă de 29 de zile.