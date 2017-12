Fraţii Coen au luat un premiu de un milion de dolari

Cineaştii americani Joel şi Ethan Coen au fost desemnaţi câştigătorii premiului Dan David, acordat de Universitatea Tel Aviv din Israel, în valoare de un milion de dolari, pentru “parteneriatul lor creativ unic în istoria celei de-a şaptea arte”. Premiul, instituit de omul de afaceri şi filantropistul Dan David, în 2002, are trei categorii: Trecut, Prezent şi Viitor. Printre câştigătorii precedenţi se numără fostul premier britanic Tony Blair sau fostul vicepreşedintele american Al Gore. Aflat pentru prima dată în Israel, pentru a primi acest premiu, Joel Coen a declarat că mama sa a trăit în Palestina, până în anul 1948, când a fost creat statul Israel. “Mama a încercat să ne facă să revenim aici, ani la rândul. Dar, ştiţi, viaţa are căile ei… Şi am fost foarte ocupaţi”, a mai spus regizorul american.

În argumentaţia acordării Premiului Dan David se arată că filmul de debut al fraţilor Joel şi Ethan Coen, “Blood Simple”, a arătat abilităţile lor de a face trece prin mai multe genuri stilistice şi capacitatea de a reda cu aparentă simplitate o intrigă complexă. Lungmetrajele lor nu pot trece neobservate nici de public, nici de critică. În 1997, fraţii Coen au primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original, pentru “Fargo”, în timp ce Frances McDormand a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal. În 2008, au fost încununţi cu premiile Oscar pentru cea mai bună regie, cel mai bun scenariu adaptat şi cel mai bun film, pentru ”No Country for Old Men / Nu există ţară pentru bătrâni”.