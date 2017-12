Frattini cere garanţii din partea României că în Italia nu vor mai ajunge infractori

Ministrul italian de Externe a cerut, ieri, Guvernului de la Bucureşti să ofere garanţii că în Italia nu vor mai ajunge infractori români, subliniind că România este un partener strategic al Italiei. ”Franţa a expulzat, doar în 2008, peste 7.000 de cetăţeni români, Italia a expulzat doar 40. În acest context, autorităţile române trebuie să ne ofere asigurări că nu vor mai fi infractori români pe străzile noastre”, a declarat Franco Frattini, înainte de începerea la Bruxelles a reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale şi Relaţii Externe (CAGRE). Cu puţin timp în urmă, şeful diplomaţiei de la Roma afirma că Italia va continua să accepte românii care muncesc şi respectă legile, dar va lua măsuri dure împotriva celor care comit infracţiuni.

În replică, şeful diplomaţiei române, Cristian Diaconescu, a declarat, ieri, la Bruxelles, că ”cetăţenii români din Italia trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi italienii”, subliniind că toţi cetăţenii europeni au drepturi egale, inclusiv în privinţa libertăţii de circulaţie. ”Prezumpţia de nevinovăţie pînă la condamnare este un principiu fundamental al statului de drept, care trebuie să fie valabil atît pentru italieni, cît şi pentru români”, a declarat Diaconescu referindu-se la noile măsuri de siguranţă publică adoptate de Italia. ” Libera circulaţie a cetăţenilor este unul din principiile fundamentale de funcţionare a UE. Toţi cetăţenii UE sînt egali şi trebuie respectaţi în virtutea demnităţii lor şi capacităţii de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor”, a adăugat Diaconescu. Ministrul român a evitat să se refere la criticile privind încurajarea xenofobiei, adresate unor politicieni italieni. Ministrul român a efectuat o vizită de lucru la Roma, luni, la invitaţia omologului său italian, Franco Frattini. Şeful diplomaţiei române a avut o întrevedere cu omologul său italian, urmată de o conferinţă de presă la sediul Ministerului italian de Externe. În cadrul întrevederii, Frattini a recunoscut că numai un procent din totalul românilor prezenţi în Italia constituie o problemă pentru autorităţi.

”Italia, principala destinaţie a persoanelor căutate de autorităţile române”

”Aproximativ 40% dintre persoanele date în urmărire internaţională de autorităţile române se află în Italia”, a declarat, luni, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, precizînd că acestea sînt căutate pentru executarea unor mandate de arestare preventivă. Predoiu a spus că marea majoritate a persoanelor date în urmărire sînt români. Ministrul a spus că persoanele căutate au pe numele lor mandate de arestare emise fie în faza de urmărire penală, fie în faza judecăţii. Predoiu a mai afirmat că la Ministerul Justiţiei există multe cereri de executare a unor mandate europene de extrădare şi că se întîmpină dificultăţi în cadrul acestor proceduri, deoarece instanţele italiene intră şi cercetează fondul cauzei, deşi cadrul legislativ de cooperare dintzre cele două ţări nu prevede această competenţă.

”Din 953 de cetăţeni români aflaţi în prezent în executarea unor pedepse privative în Italia, statul italian a formulat, pînă acum, 57 de cereri de transferare în penitenciarele din România. Din cei 57 de cetăţeni pentru care s-au formulat cereri, fie potrivit Convenţiei Consiliului Europei din anul 1983, fie potrivit Acordului din 2003, 13 au fost transferaţi deja în România, 8 au fost eliberaţi condiţionat de către autorităţile italiene, deşi hotărîrile de transfer au fost soluţionate favorabil în România”, a explicat Predoiu. ”În 4 cazuri, hotărîrile de transfer sînt soluţionate favorabil de instanţele noastre, dar urmează să expire termenul de recurs, pentru că nu sînt încă definitive. De asemenea, 32 de cazuri sînt în procedură de desfăşurare”, a adăugat Predoiu.

În Italia, românii continuă să fie victime şi agresori, deopotrivă

O traducătoare româncă implicată în instrumentarea dosarelor judiciare ale multor infractori români din Italia, inclusiv în cazul Romulus Mailat, a fost agresată la Roma, de români care au ameninţat-o cu moartea, relatează ”Il Messaggero” în ediţia online. Ileana Baboi, în vîrstă de 44 de ani, este una dintre traducătoarele românce care lucrează pentru Procuratura din Roma. Femeia a fost acostată în cursul nopţii de sîmbătă spre duminică, de un conaţional care, sub ameninţarea unui cuţit, i-a spus: ”Vei plăti! Te omorîm”. Ileana Baboi, în Italia din 1982, l-a asistat pe Romulus Mailat în procesul intentat pentru uciderea Giovannei Reggiani. În plus, ea a tradus multe dintre stenogramele convorbirilor unor români acuzaţi de violuri, furturi sau tîlhării. Femeia, mamă a doi copii, a fost transportată la Spitalul Sandro Pertini din Roma, cu contuzii grave, avînd nevoie de şase zile de îngrijiri medicale. ”Ieşisem să cumpăr ţigări. În scara blocului am fost acostată de un bărbat care vorbea româneşte şi care avea un cuţit. M-a forţat să urc pe terasă, legată de gît cu o curea. M-a pălmuit, m-a lovit şi cu picioarele. Am început să strig şi am scăpat”, a declarat Ileana Baboi. Agresorul încă nu a fost identificat, iar poliţia se teme că acesta a acţionat în numele infractorilor români.

Într-un incident separat, dar de o violenţă neobişnuită, un băiat român, a cărui vîrstă nu este precizată, a fost bătut de cinci tineri italieni în timpul unui carnaval organizat la Spoleto, un oraş din centrul Italiei. Copilul a fost bătut cu pumnii şi picioarele şi a fost lovit în cap cu o bîtă. ”Priveam împreună cu cîţiva prieteni parada, cînd, din carul alegoric al clovnilor, nişte băieţi au început să arunce cu spumă în noi. Era normal, ţinînd cont că era Carnavalul, aşa că grupul meu a răspuns glumei. Imediat, o persoană din car ne-a cerut să încetăm să ne mai jucăm cu spuma, iar apoi, cîţiva oameni mascaţi au coborît şi unul dintre ei a arătat spre mine”, a povestit românul. Între timp, prietenii săi, majoritatea minori, fugiseră. ”Clovnii au coborît din car, m-au înconjurat şi unul dintre ei mi-a dat un picior. Apoi, unul dintre agresori a scos o legitimaţie, spunînd că este un oficial public şi sfătuindu-mă să plec. Am văzut că din acelaşi car, cineva arunca în continuare cu spumă în oameni, aşa că le-am spus mascaţilor că ei erau cei care continuau bătaia cu spumă. Atunci s-au aruncat asupra mea, iar unul dintre ei mi-a dat cu o bîtă în cap”, a declarat băiatul. Victima şi-a pierdut cunoştinţa pentru cîteva secunde, iar cînd şi-a revenit agresorii îl băteau în continuare cu picioarele. Băiatul, salvat de cîţiva trecători, a fost dus la spitalul San Matteo degli Infermi, unde medicii i-au pus 12 copci la cap.

Pe de altă parte, se relatează că o româncă suspectată de crimă s-a sinucis duminică, într-o închisoare din sudul Italiei. Românca era principalul suspect în cazul Franceschinei Filippone, o femeie moartă din cauza unor arsuri provocate voluntar. Suspecta, Alexandra Sabban, s-a sinucis duminică, în penitenciarul din Reggio Calabria, unde era deţinută în timp ce procesul se afla în derulare.

Un muncitor român, în vîrstă de 31 de ani, a fost ucis duminică seara, în jurul orei 23.00, într-un accident rutier comis în provincia Roma, de un şofer italian drogat şi în stare de ebrietate, relatează cotidianul ”Corriere della Sera”, în ediţia electronică. După accident, şoferul în vîrstă de 24 de ani şi-a continuat drumul pînă la domiciuliul său, în Castelnuovo di Porto. După ce şi-a revenit, a mers la poliţie pentru a povesti incidentul. Tînărul s-a întors împreună cu carabinierii la locul accidentului, unde au găsit cadavrul românului. În urma testelor la care a fost supus, s-a constatat că şoferul avea o alcoolemie peste 1,5 şi consumase cocaină şi canabis. Bărbatul urmează să fie judecat de Tribunalul din Tivoli pentru omucidere şi conducere sub influenţa alcoolului şi a drogurilor.

Bătrîna nevăzătoare, bătută şi violată pe 15 februarie de un român, în orăşelul italian Pavia, a murit la spital, relatează site-ul IlSole24Ore. Victima avea 83 de ani şi a fost agresată în cursul nopţii de 14/15 februarie, de un român în vîrstă de 26 de ani, care era în stare de ebrietate. În urma agresiunii, bătrîna a fost transportată în stare gravă la Policlinica San Matteo din Pavia. Însă, în ultimele zile, din cauza agravării stării de sănătate, victima a fost mutată la altă unitate medicală, unde a murit. Românul care a violat-o se află în prezent în arest preventiv în închisoarea din Pavia.