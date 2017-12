Guvernul SUA a acuzat Bank of America (BofA) de fraudă civilă, deoarece a doua bancă americană nu a dat informaţii corecte legate de riscuri şi a indus în eroare investitorii, în 2008, la vânzarea unor titluri de valoare garantate prin ipoteci (RMBS), în valoare de 850 milioane de dolari. Departamentul Justiţiei a dat în judecată Bank of America şi câteva dintre subsidiarele sale la Curtea Federală din Charlotte, statul Carolina de Nord, unde este sediul central al BofA. Şi Agenţia de supraveghere a pieţei de capital din SUA (SEC) a acuzat Bank of America de fraudă, deoarece a indus în eroare investitorii, la vânzarea unor titluri de valoare garantate prin ipoteci. Reprezentanţii băncii au negat acuzaţiile, afirmând că acestea erau cele mai bune credite ipotecare, vândute către investitori sofisticaţi. Pierderile suferite de investitorii care au achiziţionat titluri de valoare garantate prin ipoteci depăşesc 100 milioane de dolari, susţin autorităţile. „Noi nu suntem responsabili de colapsul pieţei imobiliare care a dus la creşterea numărului creditelor ce nu au fost achitate şi la scăderea valorii titlurilor garantate prin ipoteci”, se arată într-un comunicat al băncii americane.