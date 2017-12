Frauda în asigurări a luat amploare

Frauda şi încercările de fraudă în asigurări au luat amploare în România pe fondul crizei, motiv pentru care asigurătorii au alocat resurse importante umane şi financiare pentru a ţine fenomenul sub control, potrivit unui comunicat al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România - UNSAR. „În perioada 2008-2009, asigurările Casco, în special cele aferente contractelor de leasing, au fost motorul de creştere a fraudei în asigurări auto. Incidenţa simulărilor de accidente auto şi a ciocnirilor intenţionate a crescut semnificativ, stimulată de mediul economic ostil”, se arată într-un comunicat transmis de UNSAR. Doar în primele trei luni din acest an, unul dintre asigurătorii importanţi pe piaţa auto a refuzat la plată 43 de dosare de daună (unul pe Carte Verde, 12 pe Casco şi 30 pe RCA), dovedite ca fraudă. Valoarea totală a daunelor solicitate depăşea 400.000 lei, se mai arată în comunicat. Potrivit UNSAR, o altă companie cu un volum semnificativ pe segmentul auto a respins, în aceeaşi perioadă, dosare de daună în valoare totală de 500.000 lei. Daunele au fost respinse în urma unor expertize privind avarierea intenţionată a unor maşini asigurate la sume mai mari decât cele practicate în prezent pe piaţa second hand. Pentru o parte din aceste dosare de daune respinse, compania deţine acte de la Poliţie, care a constatat că autovehiculele „vinovate” nu au fost implicate în accident, se mai arată în comunicat. Amploarea fraudelor în asigurări şi pierderile suferite de companii prin cereri frauduloase de despăgubiri sunt greu de cuantificat, spun asigurătorii. Este aproape imposibil de realizat o statistică exactă a fraudelor, deoarece acestea nu sunt suficient cunoscute, identificate şi descoperite.