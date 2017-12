Fraudă în masă la bac, la Cernavodă

După ce un candidat care susținea proba la Centrul de examen Liceul Tehnologic "Actiopolis" a fost eliminat vineri din bac, comisia județeană a vizionat imaginile înregistrate de camerele de supraveghere și a descoperit o fraudă în masă. Aproape întreaga sală a copiat la ultima probă - cea la alegerea profilului sau specializării - folosind fițuici, ciornele colegilor sau vorbind între ei. Totul s-a întâmplat sub ochii profesorilor supraveghetori. După vizionarea imaginilor, s-a stabilit că alți 10 elevi, în afară de cel eliminat, au fraudat examenul și urmează să se ia o decizie privind sancționarea lor. "Am chemat la Inspectoratul Școlar Județean comisia din Centrul de examinare, care are autoritatea de a lua o decizie. În acest moment, comisia vizualizează încă o dată înregistrările și se consultă pentru a stabili ce măsuri se vor lua", a declarat pentru "Telegraf" inspectorul școlar general prof. univ. dr. Răducu Popescu. Vom reveni cu amănunte.