Fraudare masivă a alegerilor în judeţ

Prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, susţine că în judeţul Constanţa a fost comisă o fraudă electorală coordonată de prefectul judeţului, Claudiu Palaz, la care au contribuit şefii mai multor instituţii din judeţ, toţi numiţi în funcţie de către democrat-liberali. El a prezentat o serie de probe în susţinerea acuzaţiilor de fraudă, menţionând că, deşi au fost depuse sute de sesizări, instituţiile statului nu au dat niciun răspuns. “Fraudarea masivă a alegerilor în judeţul Constanţa a fost coordonată la nivel naţional de domnul Vasile Blaga, ministrul de Interne suspendat, şi de prefecţii pe care i-a numit cu o singură misiune, aceea de a câştiga Traian Băsescu, cu orice preţ, alegerile prezidenţiale, inclusiv fraudare electorală, mită electorală şi toate celelalte metode care s-au întâmplat în judeţul Constanţa, ca şi în restul ţării, şi au fost confirmate”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Potrivit acestuia, la firma prefectului Claudiu Palaz au fost depozitate pomenile electorale ale PD-L, acestea fiind transportate apoi către localităţile din judeţ cu maşini închiriate de la diverse firme. În replică, prefectul Claudiu Palaz a declarat că nu există probe clare care să dovedească acuzaţiile aduse de Nicuşor Constantinescu. “Îi înţeleg supărarea, dar eu nu am avut niciun fel de implicare pentru vreun partid sau altul. Eu nu am făcut decât să organizez alegerile aşa cum spune legea. Nu am nicio firmă pe numele meu care să aibă legătură cu această campanie”, a declarat Palaz. Constantinescu a afirmat că cetăţenii judeţului, angajaţi la instituţiile conduse de către reprezentanţii PD-L, ar fi fost şantajaţi cu pierderea locurilor de muncă dacă nu votează cu Traian Băsescu. Nicuşor Constantinescu susţine că printre cei care ar fi fost şantajaţi s-au aflat zeci de mii de angajaţi ai Şantierului Daewoo Mangalia, Şantierului Naval Constanţa, CNE Cernavodă, Oil Terminal, Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, cărora li s-ar fi spus că vor fi daţi afară în cazul în care nu îl votează pe Traian Băsescu. “Avem nenumărate probe şi mii de declaraţii referitoare la mita electorală practicată pe întreg teritoriul judeţului Constanţa. PD-L a avut agenţi care au mers din casă în casă, pe bază de listă a CNP-urilor, luată de la Evidenţa Populaţiei, şi au cerut să fie votat Traian Băsescu, oferind 500.000 de lei în mediu rural şi sume duble şi triple în mediul urban. Sunt mii de declaraţii care confirmă că pedeliştii au fost văzuţi când dădeau bani, când dădeau alimente, haine, treninguri, adidaşi, pui\", a mai spus Constantinescu. “Dacă Traian Băsescu câştiga alegerile corect, nimeni nu spunea nimic. Acum nu a fost o victorie corectă şi Băsescu ştie foarte bine”, a adăugat el. În ceea ce priveşte viitorul politic, Constantinescu a declarat că, sub comanda lui Băsescu, este greu să construieşti ceva, atât timp cât Băsescu doreşte totul pentru el şi pentru partidul pe care l-a creat. “Le mulţumesc constănţenilor care au avut încredere în PSD şi care au venit şi au votat pentru o Românie mai bună. Regret şi le cer celor care şi-au vândut sufletul primind mită electorală şi cedând şantajului să se uite în ochii copiilor lor atunci când nu vor avea ce pune pe masă, cu ce să îmbrace copiii sau cu ce să facă focul. Să se uite în ochii copiilor lor şi să îşi dea seama dacă am greşit noi sau au greşit ei”, a mai spus Constantinescu.