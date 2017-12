Fraude informatice de 114 miliarde de dolari

Dezvoltatorul de software de securitate Symantec estimează costurile totale induse de infracţiunile informatice la nivel mondial la 114 miliarde de dolari pe an, mai mult decât valoarea combinată a pieţelor globale de marijuana, cocaină şi heroină. Symantec a arătat, într-un raport publicat ieri, că numărul adulţilor care au căzut în ultimul an victimă infracţiunilor electronice se ridică la 431 de milioane. \"În ultimele 12 luni, numărul adulţilor care au fost ţinta unor infracţiuni online l-a depăşit de trei ori pe cel al ilegalităţilor offline. Cu toate acestea, mai puţin de o treime dintre respondenţii participanţi la un sondaj consideră că au şanse mai mari să cadă victimă crimelor electronice decât celor tradiţionale în următorul an\", se arată în studiu. Cele mai probabile ţinte sunt bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 31 de ani care navighează pe internet de pe telefonul mobil.