Fraude masive pe piaţa de leasing

Valoarea fraudelor înregistrate anul trecut de companiile de leasing din România s-a ridicat la 10-20 milioane de euro, majoritatea fiind pe segmentul echipamentelor, în special de construcţii, a declarat preşedintele Asociaţiei Societăţilor Financiare (ALB), Jean-Claude Boloux. \"Activitatea companiilor de leasing a fost afectată anul trecut şi de cazurile de fraudă, în special pe segmentul echipamentelor de construcţii, care a avut o pondere de 50% din totalul echipamentelor finanţate. Nu avem cifre foarte exacte, însă extimăm că valoarea fraudelor s-a ridicat la 10 - 20 milioane de euro\", a afirmat Boloux. La rîndul său, secretarul general al asociaţiei, Adriana Ahciarliu, a explicat că această valoare este aferentă contractelor de leasing, care au intrat în procedură judiciară în urma căreia s-a dovedit că au fost cazuri de fraudă. Boloux a arătat că pentru acest an nu poate estima la cît se va ridica valoarea fraudelor în industria de leasing, însă preconizează că situaţiile de fraudă vor putea fi evitate mai mult, întrucît finanţările pentru sectorul de construcţii vor fi destul de puţine, avînd în vedere că acesta se află în stagnare. \"Pentru că nu finanţăm prea multe echipamente de construcţii în 2009, deoarece industria merge prost, sperăm că vom evita o mare parte din cazurile de fraudă\", a spus preşedintele ALB. El a menţionat că firmele de leasing au mare nevoie să poată accesa datele Centralei Riscurilor Bancare (CRB) din cadrul băncii centrale pentru a se feri de tentativele de fraudă. Preşedintele ALB a adăugat că, deşi reprezentanţii asociaţiei au avut anul trecut întîlniri cu oficialii BNR şi urma ca din luna ianuarie a acestui an firmele de leasing să beneficieze de o perioadă de şase luni în care să testeze baza de date CRB, nu au primit încă un răspuns concret de la banca centrală. \"Nu avem încă informaţii de la BNR şi trebuie să insistăm pentru că este vital pentru noi să avem acces la datele CRB\", a spus Boloux. La rîndul său, avocatul Andrei Braşoveanu a afirmat că, în industria de leasing, frecvenţa fraudelor este mai mare în cazul bunurilor cu valori mai mici, cuprinse între 5.000 şi 18.000 de euro, decît pentru bunuri cu valori de peste 40.000 de euro. El a arătat că piaţa de leasing are nevoie de ajutor din partea autorităţilor pentru a combate cazurile de fraudă, fiind necesară definitivarea proiectului de cod penal. 2ALB a încheiat, la sfîrşitul anului trecut, un protocol cu Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru monitorizarea şi combaterea cazurilor de fraudă.