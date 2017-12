Fred Durst devine actor într-un sitcom

Solistul trupei Limp Bizkit, Fred Durst, va juca într-un nou sitcom, al cărui titlu de lucru este “Douchebag” şi care va fi produs de CBS TV Studios. Cântăreţul a semnat o înţelegere cu CBS TV Studios, pentru a produce şi a juca în acest sitcom, ce va fi difuzat în 2012. Sitcomul are ca subiect o legendă a rockului care încearcă să găsească echilibrul între viaţa de star şi cea de familie.

Fred Durst şi colegii săi din trupa Limp Bizkit se află într-o pauză după turneul susţinut pentru promovarea albumului “Gold Cobra”, lansat la începutul acestui an. Acesta este primul material de studio al trupei americane, după o pauză de opt ani. Precedentul album s-a intitulat “Results May Vary” şi a fost lansat pe piaţă în 2003. În 2007, Fred Durst a debutat şi ca regizor cu “The Education of Charlie Banks”, care a primit premiul pentru cel mai bun film de ficţiune la Festivalul Tribeca de la New York.