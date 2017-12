„Freedom Dayz”, show-uri dance de excepţie, la Neptun

Primăria Municipiului Mangalia, cu sprijinul Ministerului Turismului, a organizat, în acest weekend, sub titulatura „Freedom Dayz”, unul dintre cele mai impresionante evenimente muzicale dedicate zilei de 1 Mai. Show-urile dinamice, de lumini şi sunet, care au avut loc pe scena special amenajată la Km 0 din staţiunea Neptun, în zilele de 1 şi 2 mai, au atras un public numeros, dornic de distracţie. Trupe, interpreţi şi DJ-i de renume ca Inna, Morris, DJ Rynno & Sylvia, David Deejay feat. Dony, Aisa & DJ Yaang, Deepside DJ’S & Nick Kamarera, au „încins” atmosfera la Neptun, în prima zi a evenimentului, iar pe 2 mai, Chicane, Laser Man, Vali Bărbulescu, DJ Pagal, Snatt & Vix, DJ Radoo, Adrian Eftimie şi Julien Gasttone au cucerit audienţa cu mixajele live antrenante.

Din rîndul spectatorilor prezenţi, pe 1 mai, la show-urile de la Neptun, au făcut parte şi primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, alături de soţia sa, Monica şi ministrul Turismului, Elena Udrea. „Şi la Neptun avem o premieră (n.r. „Freedom Dayz”), este foarte frumos, a început spectacolul, iar lumea se adună. Ne bucurăm că primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, s-a mobilizat cu toate forţele şi a pregătit staţiunile încă din perioada premergătoare sărbătorilor de Paşti şi sperăm ca toţi cei care au venit în sudul litoralului să se simtă bine, să se bucure că au făcut această alegere”, a declarat Elena Udrea. La rîndul său, primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac, a declarat: „Este pentru prima oară, în ultimii zece ani, cînd se întîmplă cu adevărat ceva de 1 Mai, în sudul litoralului, acest lucru fiind posibil mulţumită ministrului Turismului, Elena Udrea, care ne-a ajutat. Este, în sfîrşit, Neptunul pe care îl ştiam de cînd eram tînăr, plin de turişti, atmosferă plăcută, distracţie la orice pas”.

Mega-show-ul a fost deschis de Vali Bărbulescu, care a fost şi amfitrionul spectacolului, pe 1 mai, la ora 16.00, DJ-ul constănţean mixînd cîteva piese pentru a „încălzi” atmosfera. Rînd pe rînd, pe scena din Neptun s-au perindat artişti şi trupe dance, care au reuşit să adune un număr impresionat de tineri, dornici de dans şi de distracţie. „Am dat tot ce am putut pe scenă, lumea a reacţionat bine, chiar nu mă aşteptam ca publicul să fie atît de numeros, pentru că prognoza meteo era nefavorabilă. Cred că era cazul să existe un asemenea eveniment la Neptun, este binevenit şi sperăm că va continua şi anul viitor”, a declarat Aisa. Unul dintre cele mai aşteptate momente a fost recitalul oferit de o tînără interpretă născută chiar la Neptun, care a cucerit, în ultimele luni, topurile muzicale autohtone şi care promite o carieră internaţională: Inna. „A fost foarte frumos să fiu acasă, am minţit cînd am spus pe scenă că nu am emoţii, de fapt… am avut, pentru că erau foarte mulţi cunoscuţi în public, vecini, profesori. Îi vedeam pe toţi şi a fost extrem de frumos”, a mărturisit, emoţionată, Inna.

În toiul petrecerii şi-a făcut apariţia chiar preşedintele României, Traian Băsescu, la braţ cu soţia sa, Maria. „Ne simţim bine, doar e 1 Mai”, a declarat, zîmbind, preşedintele Băsescu. Show-ul „Freedom Dayz” a continuat pînă la miezul nopţii, în faţa unui public cald, curios şi amator de distracţie.

Şi pe 2 mai, spectacolul de la Neptun a continuat cu cei mai apreciaţi DJ-i din ţară, dar şi din străinătate. Vremea nefavorabilă, vîntul şi ploaia care au cuprins litoralul, nu i-au descurajat pe amatorii de distracţie şi nici pe artiştii care aveau programate show-uri la Neptun. Astfel, cea de-a doua zi a „Freedom Dayz” a fost deschisă la ora 14.00, cu Adrian Eftimie la platane. Au urmat Snatt & Vix, DJ Pagal, DJ Radoo, Julien Gasttone, Laser Man, Vali Bărbulescu şi Chicane, care au realizat un show incredibil, adunînd în faţa scenei, în ciuda frigului, un public numeros. „M-am simţit foarte bine la Neptun, atît ca prezentator, cît şi ca DJ. M-am bucurat foarte mult că pe 1 Mai a fost vreme frumoasă, dacă ne luam după previziuni ar fi trebuit să venim cu schiuri, cu sanie… Pentru mine este o bucurie să prezint şi să mixez acasă, pentru că eu sînt constănţean. De fiecare dată, mă întorc cu bucurie acasă, am foarte mulţi prieteni şi colegi aici. Mă bucură şi show-ul lui Chicane, eu sînt un mare admirator al acestuia. Sper că oamenii s-au simţit bine şi s-au distrat, pînă la urmă, acest lucru contează”, a concluzionat Vali Bărbulescu.