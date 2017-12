Fregata „Mărăşeşti“, certificată NATO

Timp de trei zile, fregata „Mărăşeşti” a participat la exerciţiul „BREEZE-CERTEX 2010”, desfăşurat în apele teritoriale ale Bulgariei şi în apele internaţionale ale Mării Negre. În cadrul acestui exerciţiu, nava românească a fost certificată pentru misiuni sub comandă NATO. Pe parcursul celor trei zile de exerciţii pe mare, alături de nave din Bulgaria, SUA, Turcia, Grecia, Franţa, Spania şi Italia, echipajul şi nava au fost evaluate de o echipă a Centrului de Instruire, Simulare şi Evaluare din cadrul Forţelor Navale Române. De asemenea, la bordul fregatei s-au aflat şi doi observatori din partea Comandamentului Naval al NATO din Napoli. Fregata „Mărăşeşti“, comandată de comandorul Victor Gîdiuţă, are la bord 227 marinari. Reprezentanţii Forţelor Navale Române spun că fregata va ajunge acasă sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 10.30. Fregata „Marasesti“ are o lungime de 144,6 metri, o lăţime de 14,8 metri şi un pescaj de şapte metri, o autonomie de 2.500 de mile marine şi posibilitatea de a fi realimentată în marş. Din punct de vedere al capacităţii de luptă, fregata dispune de două turele cu patru guri de foc de 76 de milimetri, patru tunuri, opt lansatoare de rachete contra ţintelor navale, două instalaţii de lansare a bombelor reactive antisubmarin, sase tuburi lanstorpile şi patru sisteme de contramăsuri.