Fregata Regina Maria, gazdă pentru veterani

Fregata Regina Maria, acostată în portul militar Constanţa, a fost, sîmbăta trecută, gazda mai multor evenimente cu caracter aniversar. Aflat în mijlocul echipajului, a cîtorva zeci de veterani şi copii, comandantul navei, căpitan-comandorul Valentin Iacoblev, a afirmat: „Aniversăm patru ani de la intrarea fregatei în serviciul Forţelor Navale Române şi, totodată, este cel de-al doilea an cînd sărbătorim Ziua Veteranilor de Război la bordul navei. Este o ocazie unică pentru noi, cei aflaţi în serviciu la bord, să-i avem oaspeţi pe cei care au servit Marina Militară la bordul interbelicului distrugător, Regina Maria”. Sufletul acestui eveniment, istoricul dr. Mariana Păvăloiu, custodele Muzeului Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn”, a adăugat: „ Azi (sîmbătă - n.r.) s-au întrunit sufletele care unesc tradiţii. Ziua de 9 Mai i-a unit aici, la bordul acestei nave, pe cei care au trăit anii de război pe mare şi care sărbătoresc un an de cînd s-a dat legea veteranilor, astfel că seniorii marinei serbează acest eveniment aici, pe această navă. Sîntem bucuroşi că am reuşit să facem această întîlnire mai frumoasă prin expunerea a 40 de picturi, cu tematică marină şi religioasă, a copiilor de la Grupul Şcolar din Cobadin.” La această zi festivă s-a prezentat şi lucrarea „Inima Reginei Maria”, despre care unul dintre autori, Emil Stoian, a declarat: „ În această zi aniversăm şi nava, dar şi pe Regina Maria, acest mare simbol al istoriei noastre, care a fost atît de legată, în timpul vieţii, de Dobrogea şi de marină. Cartea reprezintă un episod din istoria Reginei Mamă, care este legată de distrugătorul Regina Maria, cu care inima sa a fost dusă la Balcic şi, tot cu aceeaşi navă, a fost readusă la Constanţa. Într-o scrisoare a reginei descoperită după decesul acesteia, se menţiona că aceasta dorea ca inima ei să fie pusă în bisericuţa Stela Maris de la Balcic, unde, în timpul vieţii sale, inima ei a fost mereu deschisă către lacrimile oamenilor. Urmînd o veche tradiţie aristocrată, conform căreia inimile celor ce purtau coroana regală să fie înmormîntate în altă parte, Maria a dorit ca inima sa să fie înmormîntată în cea mai mică bisericuţă din ţară, la Balcic.”