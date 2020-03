FRF anunţă începerea înscrierile pentru Youth Council 2020

Federația Română de Fotbal (FRF), împreună cu Fundația „Friedrich Naumann”, dau startul înscrierilor în programul Youth Council 2020, a anunţat site-ul oficial al FRF. Programul Youth Council face parte din propunerea Federației Române de Fotbal de a educa oamenii implicați în fenomenul fotbalistic. În cele cinci ediții, peste 100 de participanți au interacționat cu personalități din lumea sportului și au contribuit la dezvoltarea comunității sportive prin idei inovatoare și proiecte de echipă.

Aflat la cea de a 5-a ediție, programul este dedicat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 19 și 29 de ani, fete și băieți, dornici să se implice activ în dezvoltarea comunității sportive din România. Anul acesta, Youth Council se va desfășura exclusiv online, în perioada 21-24 aprilie.

Lansat în 2017, programul Youth Council urmărește să aducă aproape de fotbal tinerii cu inițiativă și cu idei de dezvoltare a comunității, ce pot fi materializate prin proiecte în care fotbalul să joace rolul de liant social.

„Youth Council e mai mult decât un eveniment pentru tinerii pasionați de sport, este o comunitate care crește de la an la an. Am reușit să construim această comunitate încă de la prima ediție Youth Council, alături de tineri pasionați, muncitori și dornici să pună umărul la dezvoltarea comunității sportive din România. O parte dintre foștii participanți au continuat să se implice în proiecte sportive și suntem mândri să lucrăm astăzi alături de ei și să vedem cum își lasă amprenta în domeniul sportului, un domeniu care are puterea de a influența în bine atâtea generații și de a forma atâtea comunități”, a declarat Diana Pirciu, Manager Proiecte Educaționale Federația Română de Fotbal.

Ce trebuie să știi despre Youth Council 2020:

Se va desfășura exclusiv online , în perioada 21-24 aprilie

, în perioada Tinerii se pot înscrie în program completând formularul de înscriere până pe 10 aprilie

până pe Pe baza acestuia, aplicanții vor fi invitați și la uninterviutelefonic/video.

Peste 100 de tineri au devenit absolvenți Youth Council în ultimii cinci ani și o mare parte dintre ei se dedică în continuare proiectelor sportive și sociale. În ediția de anul acesta, timp de patru zile, participanții vor interacționa cu profesioniști din domeniul sportului și vor avea oportunitatea de a parcurge traseul un proiect sportiv, de la plan la destinație.