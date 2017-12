Frigul pune stăpânire pe Constanța!

În prima parte a acestei săptămâni, vremea se va răci accentuat în toată țara, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Nopţile vor deveni geroase îndeosebi în centrul şi sudul ţării, temperaturile diurne vor fi predominant negative, iar în regiunile estice vântul va avea intensificări temporare. Și la Constanța vom avea parte de vreme geroasă, cel puțin în următoarele zile, când temperaturile maxime nu vor reuși să depășească pragul de 3 grade C, iar minimele vor ajunge chiar și la -9 grade C. Abia de joi, 12 februarie, vremea va începe să se încălzească ușor. Potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi vremea va fi rece, cu cer temporar noros, iar izolat va ninge slab, în timpul zilei. Vântul se va intensifica şi va sufla cu viteze la rafale ce vor depăşi 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 şi 3 grade C, iar cele minime între -8 şi -4 grade C. Mâine vremea va fi deosebit de rece noaptea şi dimineaţa. Cerul va variabil, mai mult senin noaptea şi pe arii restrânse va ninge slab, mai ales în estul Dobrogei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale, cu viteze la rafale ce vor depăşi 55 - 65 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 şi 1 grad c, iar cele minime între -9 şi -5 grade C. Miercuri, 11 februarie, deşi temperaturile vor creşte uşor, vremea se menţine rece. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul intervalului, când vor mai fi condiţii pentru fulguieli. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafale ce vor depăşi 55 - 65 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 şi 3 grade C, iar cele minime între -7 şi -3 grade C. Joi, 12 februarie, temperaturile continuă să crească, vremea devenind normală termic pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 6 grade C, iar cele minime între -3 şi -1 grad C.