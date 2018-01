Frigul pune stăpînire pe România

Din această dimineaţă va trebui să scoatem din garderobă cele mai groase haine, deoarece vremea se va răci considerabil. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a instituit atenţionarea meteorologică cod galben pentru întreaga ţară, în perioada 5 - 6 noiembrie vremea urmînd să devină deosebit de rece, cu temperaturi cu pînă la zece grade mai mici decît cele obişnuite pentru această lună. \"În intervalul 5 noiembrie - ora 00.00 şi 6 noiembrie - ora 21.00, vremea se va răci accentuat în toată ţara, devenind deosebit de rece pentru începutul lunii noiembrie, cu valori de temperatură de la 8 pînă la 10 grade sub mediile climatologice\", informează Administraţia Naţională de Meteorologie. Astăzi se vor semnala precipitaţii temporare, mai ales sub formă de ninsoare, în Transilvania şi Moldova şi sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare în regiunile sudice. ANM atenţionează că vîntul va prezenta intensificări în regiunile estice şi sud-estice, iar la munte va ninge viscolit. Avertizarea meteorologică cod galben înseamnă că fenomenele meteorologice prognozate sînt obişnuite pentru zona respectivă, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activităţi, existînd risc de creşteri de debite şi niveluri.