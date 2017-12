Frontiera Constanţa a cîştigat primul CN de oină în sală

Oraşul Eforie Sud a fost sîmbătă gazda primei ediţii a Campionatului Naţional de oină în sală, o competiţie spectaculoasă care a adus la start cinci echipe: Frontiera Constanţa, Biruinţa Ghereşti (Neamţ), Avîntul Vorona Mare (Botoşani), Dinamic Coruia (Maramureş) şi SC Cronos Bîrlad (Vaslui). Din cauza spaţiului de joc mult mai mic decît în jocul obişnuit de oină, Federaţia Română de Oină a decis să aplice un alt regulament. Astfel, s-a jucat în doar şase jucători, iar terenul de joc a avut doar un singur careu şi două triunghiuri. “Am încercat să prelungim sezonul, pentru că afară nu se mai poate juca din cauza frigului. În plus, această competiţie reprezintă un mijloc de pregătire pentru jucători şi, din cîte am văzut, a avut impact, chiar dacă nu au fost prezente decît cinci echipe. Spaţiul mic şi modificările faţă de regulamentul obişnuit au făcut ca jocul să fie mai dinamic şi să se aplice o altă tactică de joc care i-a mobilizat mai mult pe jucători. Am reuşit să organizăm acest turneu şi pentru că am primit finanţare din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport, iar anul viitor ne gîndim ca a două ediţie să se desfăşoare în sistem tur-retur, cu un turneu în martie şi altul în decembrie. Ne-a bucurat şi faptul că în sală au fost destui spectactori. De altfel, cei din Eforie şi-au exprimat dorinţa de a înfiinţa o echipă proprie”, a declarat preşedintele FRO, Nicolae Dobre. Prima ediţie a CN de oină în sală a fost cîştigată de Frontiera Constanţa, care s-a impus în cele patru meciuri susţinute, gruparea de pe litoral fiind urmată de Biruinţa, Avîntul, Dinamic şi Cronos.

În perioada 18-19 decembrie, la Hotelul “Sport” din Constanţa, s-a desfăşurat primul curs de perfecţionare pentru antrenorii de oină din România, care s-a dovedit un real succes. “Au fost prezenţi peste 30 de antrenori din toată ţara şi vreau să mulţumesc DSJ Constanţa pentru sprijinul acordat. Spre bucuria noastră, apar noi centre ale sportului naţional românesc, Hunedoara, Bihor, Braşov, în peste 30 de judeţe practicîndu-se, din nou, oina, după mulţi de ani de pauză. Sîmbătă am avut şi o şedinţă de Birou Federal în cadrul căreia s-a prezentat bilanţul pentru 2008 şi strategia pentru anul viitor”, a adăugat Nicolae Dobre, care pregăteşte o nouă premieră pentru judeţul Constanţa: “În 2009, ne-am propus să organizăm la Constanţa primul Campionat Judeţean de oină în sală pentru copii!”