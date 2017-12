Frontiera Tomis a cîştigat, din nou, Cupa României la oină

A 53-a ediţie a Cupei României la oină a fost cîştigată, sîmbătă, de Frontiera Tomis Constanţa, care a intrat pentru a treia oară consecutiv în posesia trofeului. Invitatul de onoare a fost vice-ambasadorul SUA în România, Mark Taplin, care a dat startul finalei. “Nu a fost primul meci de oină la care am asistat, dar a fost cel mai important. Sînt un mare fan al baseball-ului şi al tradiţiilor româneşti”, a declarat oficialul american.

Cea mai populară competiţie de oină din ţară, Cupa României, şi-a desemnat cîştigătoarea, sîmbătă, la Constanţa, pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”. Ediţia a 53-a, organizată de Federaţia Română de Oină, Agenţia Naţională pentru Sport, Consiliul Judeţean şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, în parteneriat cu CS Cleopatra Mamaia, CS Frontiera Tomis, Asociaţia Judeţeană de Oină Constanţa şi Poliţia de Frontieră Constanţa, a fost adjudecată de marea favorită, Frontiera Tomis Constanţa, care a intrat pentru a treia oară consecutiv în posesia trofeului. În semifinale, constănţenii au trecut greu de Luceafărul Rîmnicelu, cu 19-15, în timp ce Straja Bucureşti a învins pe Avîntul Vorona Mare, 23-5. Lupta pentru medalii de bronz a fost cîştigată de Luceafărul, învingătoare în faţa Voronei, cu 15-8. Marea finală, disputată în faţa cîtorva sute de oameni, a fost dominată de Frontiera, care s-a aflat în permanenţă în avantaj, impunîndu-se în cele din urmă în faţa marii rivale, Straja, cu 20-14. “A fost greu, dar am fost mai motivaţi şi am avut de partea noastră şi spectatorii. Sînt bucuros, mai ales că pentru mine este a patra cupă consecutivă, dar îmi pare rău pentru fratele meu, Alexandru, care joacă la Straja”, a spus căpitanul Frontierei, Mihai Georgescu. “Am avut parte de un meci cu scîntei, cu mari ratări mari, dar şi execuţii spectaculoase. Cred că am demonstrat că sportul naţional al României merită mai multă atenţie, iar un sprijin financiar ar putea revitaliza oina” a adăugat preşedintele Federaţiei Române de Oină (FRO), Nicolae Dobre.

Invitatul de onoare al competiţiei a fost vice-ambasadorul SUA în România, Mark Taplin, care a dat startul finalei, aruncînd băţul pentru stabilirea ordinii. “Nu a fost primul meci de oină la care am asistat, dar a fost cel mai important. Sînt mare fan al baseball-ului şi al tradiţiilor româneşti, iar oina este ceva pur tradiţional. Mi se pare extraordinară asemănarea dintre oină şi sportul nostru naţional, baseball-lul”, a declarat oficialul american, care a efectuat premierea alături de preşedintele României şi reprezentantul principalului finaţator al competiţiei, Consiliul Judeţean Constanţa, consilierul judeţean Victor Butuc. La festivitatea de premiere a avut loc şi un moment artistic, susţinut de formaţii din Constanţa şi Maramureş, dar şi de un foc de artificii, însoţit de o ploaie de confetti. Totodată, cei prezenţi au putut participa la un inedit concurs pe teme de oină, cîştigătorii fiind recompensaţi cu premii de către sponsori.

Se înfiinţează CN de oină pe plajă

O altă competiţiei, Cupa “Cleopatra” la oină pe plajă, şi-a desemnat, vineri, cîştigătoarea, Vorona Mare învingînd în finală, cu 10-9, pe Juventus Olteni, la capătul unui meci senzaţional. Locul al treilea a fost adjudecat de CS Cleopatra, iar pe poziţia a patra s-a clasat Straja. Succesul competiţiei l-a determinat pe preşedintele FRO, Nicolae Dobre, să ia o decizie importantă: “Începînd de anul viitor, intenţionăm să organizăm un campionat naţional de oină pe plajă!”

Festivalul de oină de la Constanţa a luat sfîrşit ieri, cînd s-a disputat Memorialul “Mircea Tomescu”, dedicat fostului antrenor al Frontierei Tomis. Competiţia s-a încheiat cu victoria celor de la Straja Bucureşti, care au fost urmaţi în clasament de Frontiera şi Spicul Horia.