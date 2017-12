Perele sunt considerate fructe antistres. Ele au în compoziţie fructoză din belşug, cel mai dulce zahăr natural, dulce de care creierul are nevoie în perioadele de stres, de aici şi foamea de dulce. Calciul, fosforul, potasiul, vitaminele din grupul B fac ca aceste fructe să aibă efect sedativ asupra sistemului nervos. Perele însă, nu au numai efect sedativ, fiind şi bune remineralizante, diuretice, depurative, laxative, motiv pentru care sunt recomandate ca adjuvant în tratarea asteniei, anemiei, gutei, durerilor articulare. Perele păstrează colesterolul în limite normale, ajută la menţinerea greutăţii, stimulează imunitatea dacă ţinem cont că aceste fructe dulci şi zemoase au în compoziţia lor vitaminele A, B1, B2, E, C, caroten, acid folic. Perele sunt un adevărat balsam pentru tubul digestiv. Fiind bogate în sorbitol, perele au un oarecare efect laxativ, ajută digestia, reglează tranzitul intestinal dar nu provoacă diaree, aşa cum, adesea, se spune. Perele sunt anticancerigene. Persoanele care mănâncă pere se protejează de maladiile cardiovasculare şi de unele tipuri de cancer deoarece cuprul şi vitaminele E şi C din compoziţie au o puternică acţiune antioxidantă care protejează celulele organismului de acţiunea distructivă a radicalilor liberi. Pentru calităţile lor depurative şi diuretice perele sunt recomandate persoanelor care suferă de gută şi reumatism. Perele au efect revigorant asupra bolnavilor de astenie. Persoanele surmenate psihic îşi găsesc leacul în acest fruct tomnatic, zemos şi plăcut aromat.