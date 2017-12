Frumuseţea păleşte în faţa valorii

ANALIZĂ GEOMETRICĂ Fără îndoială, indiferent că sunteţi femeie sau bărbat, aţi avut parte de numeroase remarci legate de modul cum arătaţi, însă la fel de probabil este faptul ca nimeni să nu vă fi acordat vreodată o notă specială pentru figura dumneavoastră cu mai mult sau mai puţin… lipici. Dacă sunteţi curioşi, există un site cu o aplicaţie ce se ocupă de geometria facială, www.anaface.com.. Intraţi pe pagina principală, încărcaţi o poză proprie, fiind de preferat una gen buletin.

Sunt 17 puncte cheie pe care programul le indică, iar în funcţie de geometria lor, se generează nota finală. După confirmarea selecţiei şi trecerea la pasul final, veţi primi o notă între zero şi zece, însoţită chiar şi de o serie de explicaţii. Spre exemplu, puteţi primi nota opt pentru că urechile sunt prea lungi raportate la nas, aveţi gura prea mare sau prea mică, nasul este prea îngust şi tot aşa. Sigur, rezultatul nu trebuie luat în serios, căci analiza pur geometrică nu corespunde în general percepţiei din realitate. În plus sau mai bine spus în minus, lipseşte analiza din profil. Chiar şi cu aceste lipsuri, aplicaţia merită încercată măcar pentru amuzament. În acest scop a fost realizat un top al celor mai frumoase personalităţi din IT: Steve Jobs, co-fondatorul Apple, Bill Gates şi Steve Ballmer de la Microsoft, Mark Zuckerberg, fondatorul reţelei de socializare Facebook şi Eric Schmidt, directorul executiv al motorului de căutare Google. Niciunul dintre ”competitori” nu a reuşit să obţină o notă de opt sau mai mare. Este de fapt încă o dovadă că fizicul nu contează absolut deloc. Cel mai urât a fost desemnat Mark Zuckerberg, cu o notă de numai 6,6 din 10. Pe locul patru s-a plasat Steve Jobs cu o notă de 7,29, urmat pe locul trei de Steve Ballmer cu 7,3 şi de Bill Gates pe locul doi cu 7,37. Cel mai frumos a fost desemnat Eric Schmidt cu o notă de 7,95.

NESIGURANŢA BĂRBAŢILOR Femeile sunt cele despre care se crede că îşi petrec fiecare minut liber făcându-şi griji pentru felul în care arată. Frumuseţea este de fapt un subiect mult mai important pentru bărbaţi. Patru din cinci bărbaţi obişnuiesc să îşi întrebe periodic partenerele şi prietenii despre felul în care arată. Un studiu efectuat în Marea Britanie arată faptul că bărbaţii au momente de nesiguranţă în care îşi fac griji pentru felul în care arată şi ar da un an din viaţă pentru a arăta bine. Pe primul loc printre grijile bărbaţilor se află burta, urmată de pectoralii lăsaţi. Sondajul realizat pe 400 de britanici arată faptul că mulţi dintre ei sunt afectaţi de discuţiile despre corpul lor. Aceştia susţin că se simt ”mizerabil” şi ”nesiguri” dacă aud comentarii de genul ”uită-te la burta lui” sau ”e prea gras să poarte asta”. Surprinzător, unul din cinci bărbaţi a declarat că se simte gras în fiecare zi, conform studiului cercetătorilor Universităţii de Vest a Centrului Britanic pentru Cercetarea Aparenţelor din Bristol. Peste 35% dintre bărbaţii participanţi la studiu au declarat că şi-ar da un an din viaţă pentru a arăta aşa cum îşi doresc.

FEMEIA PERFECTĂ Orice bărbat face orice efort cu gândul la femeia perfectă! Fotografia femeii perfecte, realizată cu ajutorul unui program de grafică computerizată, a combinat cele mai reuşite detalii fizice ale unora dintre cele mai frumoase femei din lume, printre care Kate Middleton şi Angelina Jolie. Fotografia a fost realizată pe baza rezultatelor unui sondaj în cadrul căruia respondenţii au fost rugaţi să indice detaliile fizice pe care le admiră cel mai mult la anumite celebrităţi. Femeia perfectă are părul ducesei de Cambridge, ochii căprui ai cântăreţei Cheryl Cole, nasul actriţei Kate Beckinsale şi obrajii actriţei Keira Knightley. Sprâncenele au fost împrumutate de la actriţa Megan Fox, iar bărbia perfectă îi aparţine lui Gwyneth Paltrow. Buzele aparţin celebrei Angelina Jolie, iar decolteul, prezentatoarei de televiziune Kelly Brook. Sondajul, la care au participat peste 9.000 de persoane, a fost realizat de reţeaua de magazine online de produse cosmetice Feel Unique.