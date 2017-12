Frunda propune ieşirea de la guvernare a UDMR

Senatorul UDMR Gyorgy Frunda a declarat, ieri seară, că, în cadrul discuţiilor din interiorul Uniunii, a propus ca formaţiunea maghiară să iasă de la guvernare. \"A fost o discuţie deschisă în care fiecare şi-a spus punctul de vedere, pentru rămânerea sau pentru ieşirea de la guvernare. Eu am pledat pentru ieşirea de la guvernare, pentru motivele pe care le-am spus consecvent, de mai multe ori până acum. Au mai fost colegi care şi-au exprimat dubiile în legătură cu rămânerea noastră în coaliţie. Mulţi au susţinut organizarea de anticipate, dar cu toţii am decis, întrucât preşedintele republicii a zis că nu va dizolva Parlamentul şi nu va accepta anticipatele, că nu are rost să mergem pe o cale care nu are finalitate\", a afirmat Frunda. El a adăugat că, deşi statutul nu cere convocarea obligatorie a unui Consiliu al Reprezentanţilor Unionali, personal consideră că s-ar fi impus discuţii în CRU. Reamintim că preşedintele UDMR Kelemen Hunor a anunţat, ieri, că Uniunea este dispusă să susţină noul Guvern, dar cu câteva condiţii.