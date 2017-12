Fuego, aplaudat în picioare la Casa de Cultură din Constanţa

Apreciatul cântăreţ de muzică uşoară şi populară Paul Surugiu, alias Fuego, a colindat - ca în fiecare an, în această perioadă - Constanţa. Timp de aproape două ore, artistul a electrizat, joi seară, cei 800 de spectatori care au făcut neîncăpătoare Casa de Cultură a Sindicatelor din oraş, gazda evenimentului, cu un spectacol de neuitat, intitulat „Se întorc colindele acasă”.

„La mulţi ani!” a urat Fuego publicului de la malul mării. „Această tainică urare e poate tot ce-avem mai bun,/ Dorinţa noastră de-a trăi, chiar dacă viaţa e mai grea./ Noi conjugăm verbul a fi prin „La mulţi ani!”, nu…”a avea”, sunt o parte din frumoasele versuri adresate de cântăreţ celor prezenţi. „Constanţa a fost întotdeauna o gazdă primitoare, având în vedere că, anul trecut, publicul a aşteptat o oră şi jumătate să ajung la Casa de Cultură prin acele zăpezi mari. Anul acesta am ajuns mai repede pentru ca lumea să simtă cu adevărat că e Crăciun. Am vrut să vestim naşterea Mântuitorului un pic mai repede, pentru că de obicei veneam pe la jumătatea lunii. Ne bucurăm că în toate cele 30 de oraşe incluse în turneul acestui spectacol noi jucăm cu casa închisă”, a declarat, la ieşirea de pe scenă unde a fost aplaudat în picioare de audienţă, Paul Surugiu. „Aş vrea să rectific pentru că unele site-uri au spus că sunt bolnav, am probleme cu gâtul şi mi-am amânat turneul: nu este adevărat! Eu mă duc peste tot unde am promis în ţară! Acest spectacol se joacă în regia mea, cu decorurile mele şi cu mica mea orchestră: cei trei instrumentişti şi grupul Anatoli din Braşov, nişte tineri care s-au lansat cântând a capella”, a adăugat solistul.

„Trebuie să mulţumesc constănţenilor pentru că aici mă simt foarte bine, am o mare familie de prieteni în oraş! Iar cea care îmi scrie mie versurile, Carmen Aldea Vlad, e aici, la malul mării. Aici s-au născut cele mai frumoase cântece de dragoste”, a declarat Fuego, pregătindu-se ca, după spectacol, să dea autografe şi să facă fotografii în mijlocul a numeroşi constănţeni care îi apreciază talentul muzical.