Fuego s-a apucat de pictat! Expune în Mamaia, în scop caritabil

10:22:07 / 22 Iulie 2016

Un om special...

Bravo, Fuego!Felicitari pentru picturile tale, sunt deosebite, si nu in ultimul rand felicitari pentru proiectul tau ”Art By Fuego” care vine in ajutorul artistilor aflati in situatii financiare precare! Esti un om special, mai rar in zilele noastre...