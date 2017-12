Fugara „Iute ca un iepure” a fost înscrisă la CS Farul

A MERS 10 KM PE JOS. După două zile de căutări, Ionela Pastramă, copila de 13 ani, din localitatea Ivrinezu Mic, care a fugit de acasă marţi după-amiază, a fost găsită, ieri dimineaţă, de poliţiştii din Medgidia. „La ora 08.00, un dispozitiv de siguranţă publică a găsit-o pe strada Republicii, din Medgidia. A spus că a fugit pentru că s-a săturat de traiul de acasă, pentru că nu primea atenţia cuvenită, iar mama ei este mai tot timpul sub influenţa băuturilor alcoolice. În cele aproape două zile de fugă, fata nu a fost victima vreunei infracţiuni. Cert este că a mers pe jos, pe câmp, mai bine de 10 kilometri“, a declarat şeful Poliţiei Rurale Medgidia, cms. şef Ion Ioniţă. Pentru că nu vroia să se întoarcă acasă, Ionela Pastramă a fost consiliată şi evaluată de un inspector al Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „Copilul nu era traumatizat în urma acestei experienţe. Ea se afla în atenţia asistentului social din comuna Peştera de aproape trei ani, de când a fugit pentru prima dată de acasă. Provine dintr-o familie dezorganizată, dar nu a fost supusă unor abuzuri. Din declaraţiile fetei a reieşit că a fugit de acasă pentru că nu primea atenţia de care avea nevoie. Este o problemă normală a acestei vârste. Fuga a fost încurajată, însă, şi de atitudinea mamei care are o slăbiciune pentru băuturile alcoolice“, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa, Roxana Onea.

O NOUĂ ŞANSĂ. La doar câteva ore după ce a fost prinsă de poliţişti, viaţa Ionelei Pastramă s-a schimbat radical datorită inspectorilor DGASPC Constanţa. „Inspectorul care a stat de vorbă cu minora a constatat că ea are aptitudini fizice deosebite, motiv pentru care a fost dusă pentru evaluare la Clubul Sportiv (CS) Farul. A fost supusă unui control medical şi a dat mai multe probe sportive, iar rezultatele au fost foarte bune. Ca urmare a acestui fapt, de la 1 septembrie, va fi transferată şcolar la Constanţa şi va fi înscrisă la CS Farul, la atletism. Ea va fi în permanenţă sub supravegherea mamei, cât şi a unui inspector social“, a adăugat Roxana Onea. „Este o fetiţă foarte simpatică. A zis că îi place să alerge şi mi-am amintit că aşa am început şi eu. Am înţeles de la antrenori că a reacţionat bine. Chiar este o fată simpatică. Dacă găsim o posibilitate, ea va fi cazată la noi, asta dacă familia va fi de acord“, a declarat Ilie Floroiu, directorul general CS Farul.

FUGA. Dispariţia fetei a fost semnalată de mama acesteia, Maria Basarab, la câteva ore după ce Ionela a fugit. „Mai multe echipe de poliţişti şi jandarmi au fost trimise în zonă, însă căutările au fost în zadar. La un moment dat, fetiţa a fost observată în apropierea unui lan cu floarea-soarelui, între localităţile Peştera şi Remus Opreanu, însă, în momentul în care i-a văzut pe jandarmi, a intrat în lan şi a dispărut. A fugit ca un iepure! S-a încercuit zona, dar fata a fost de negăsit“, a declarat cms. şef Vasile Dogaru, şeful Poliţiei Medgidia. În ajutorul echipelor de căutare a fost trimis şi un câine de urmă, dar copila parcă intrase în pământ. Mama susţine că nu şi-a bătut copilul şi că Ionela a plecat de acasă pentru că s-a săturat să trăiască în scandaluri. „Ea a mai plecat de acasă când era în clasa a patra. Atunci a găsit-o la Peştera un doctor veterinar şi a adus-o acasă. Altădată o mai plesneam, dar nu a fugit. A sunat telefonul meu şi a vorbit cu tatăl ei, care e plecat în Moldova la nişte rude. I-am zis să îmi dea şi mie telefonul să vorbesc cu fratele meu, dar ea l-a aruncat pe pat şi a zis că s-a închis şi a fugit. A zis că nu mai vine acasă că ea tot timpul vede scandaluri“, a declarat Maria Basarab, mama copilei.