Trei tineri s-au ales cu dosare penale după ce oamenii legii au reuşit să probeze faptul că, la sfârşitul anului trecut, au intrat într-un imobil din localitatea Corbu de unde au furat o sumă de bani. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că pe 29 decembrie, în jurul orei 13.00, poliţiştii din Corbu au fost sesizaţi de o familie din comună asupra faptului că persoane necunoscute au furat din locuinţă 1.500 lei. În urma cercetărilor efectuate în acest caz, oamenii legii au stabilit că reclamantul are în curtea casei deschis un punct de comercializare a buteliilor, iar în aceea dimineaţă doi tineri însoţiţi de o fată au intrat în imobil sub pretextul că vor să schimbe o butelie. Suspecţii i-au dat reclamantului o hârtie de 500 de lei pentru a achita contravaloarea buteliei, iar în momentul în care acesta căuta bani pentru a da rest, unul dintre tineri a profitat de un moment de neatenţie şi i-a furat cei 1.500 de lei. La scurt timp de la comiterea infracţiunii cele trei persoane s-au urcat într-o maşină şi au plecat spre Năvodari. Poliţiştii veniţi să cerceteze acest caz au plecat pe urmele fugarilor, autoturismul fiind găsit abandonat pe o stradă din oraşul Năvodari. În urma investigaţiilor, anchetatorii au stabilit că suspecţi de comiterea acestui furt sunt Niculae Fred, de 21 de ani, Mărioara Dănilă, de 22 de ani, ambii din localitatea Valu lui Traian, şi Adrian Coroană, de 20 de ani, din oraşul Murfatlar. Totodată, poliţiştii au reuşit să recupereze prejudiciul în proporţie de 40%. În prezent cei trei tineri sunt cercetaţi în stare de libertate sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.