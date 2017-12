Fugarul împuşcat în picior a fost prins

După aproape cinci zile de căutări, poliţiştii din Medgidia au reuşit să dea de urma tânărului împuşcat în picior după ce a atacat cu pietre doi poliţişti aflaţi în misiune. Beihan Asan, de 34 de ani, din Medgidia, a fugit din Clinica de Ortopedie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, luni dimineaţă, spunând că se duce să îşi cumpere un aparat de ras. Vineri, în jurul orei 12.00, el a fost găsit de poliţişti în timp ce se ascundea într-o casă din cartierul Poligonul Viilor, din Medgidia. Fugarul a fost prezentat cu propunere de arestare preventivă magistraţilor Judecătoriei Medgidia care au emis pe numele lui un mandat pentru o perioadă de 20 de zile sub aspectul comiterii infracţiunii de ultraj. Incidentul în urma căruia Beihan a fost împuşcat în picior a avut loc duminica trecută, în jurul orei 12.00, în timp ce un echipaj de poliţie făcea verificări pentru a da de urma autorilor unui furt de animale.

ATACAŢI CU PIETRE „Pe strada Ulmilor, în cartierul Mamut Bei, din Medgidia, am găsit o maşină care era posibil să fi fost folosită la comiterea furtului. Am efectuat o serie de verificări, iar în momentul în care am legitimat trei persoane aflate într-un bar din apropiere, printre care se afla şi proprietarul maşinii, indivizii au devenit recalcitranţi. Au ieşit din local şi au început să arunce cu pietre în noi şi în autospeciala de poliţie. Am fost nevoit să folosesc armamentul din dotare. M-au lovit cu pietre în mâna stângă şi am tras un foc de avertisment iar glonţul l-a nimerit pe unul dintre agresori în picior“, a declarat ag. pp. Romeo Moto, la acea vreme, unul dintre poliţiştii agresaţi. Deşi era împuşcat în picior, Beihan a reuşit să fugă şi a fost prins, duminică după-amiază, după câteva ore de căutări.