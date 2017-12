Fugită de acasă

Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma unei adolescente de 15 ani, care a fugit de acasă. Oamenii legii au fost sesizaţi, joi după-amiază, de către tatăl Andreei Anca Neacşu, cu privire la faptul că, pe 29 septembrie, fata lui a plecat de acasă şi de atunci nu a mai revenit. Tatălui îi este frică ca fiica sa să nu păţească ceva. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că adolescenta a plecat de acasă din cauza problemelor pe care le are cu tatăl ei, deoarece aceasta lipsea frecvent de la şcoală, iar el nu era de acord cu acest lucru. Semnalmentele Andreei Anca Neacşu sunt: 1.63 metri înălţime, 50 de kilograme, păr şaten lung, faţă ovală, ochi căprui. Tatăl fetei a precizat că nu ştie articolele de îmbrăcăminte pe care aceasta le purta la data dispariţiei. El a adăugat că fata are ca semn particular pe antebraţul mâinii drepte o cicatrice de la o muşcătură de câine. Totodată, oamenii legii au precizat că nu este pentru prima dată când adolescenta pleacă de acasă, ea fugind şi în luna iulie a acestui an. Persoanele care pot oferi informaţii despre acest caz sunt rugate să contacteze Secţia 5 Poliţie Constanţa sau dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa la numărul de telefon 0241/611.364, interior 20005.