Fulham începe de jos

Fostă finalistă a UEL, Fulham va lua startul încă din primul tur preliminar al UEFA Europa League, formaţia engleză ajungând în cupele europene pe filiera Fair Play. Londonezii au un meci lejer, singura problemă fiind să... ajungă la timp în I-le Feroe pentru meciul retur, zborurile spre Feroe fiind destul de problematice din cauza vântului şi chiar a cenuşii vulcanice! Dintre celelalte echipe care vor juca astăzi, cea mai cunoscută este Ferencvarosi TE, un nume de legendă în Ungaria şi în Europa, fosta campioană revenind în cupele europene după ce a ajuns şi prin liga secundă din ţara vecină. Iată programul primului tur preliminar al UEFA Europa League - meci 1: KR Reykjavík (Islanda) - IF Fuglafjordur (I-le Feroe); meci 2: FC Daugava Daugavpils (Letonia) - Tromsoe IL (Norvegia); meci 3: Elfsborg (Suedia) - Fola Esch (Luxemburg); meci 4: The New Saints FC (Ţara Galilor) - Cliftonville FC (Irlanda de Nord); meci 5: FC Honka Espoo (Finlanda) - JK Nomme Kalju (Estonia); meci 6: Fulham (Anglia) - NSI Runavík (I-le Feroe); meci 7: IBV Vestmannaeyjar (Islanda) - Saint Patrick’s Athletic FC (Irlanda); meci 8: BK Hacken (Suedia) - UN Kaerjeng 97 (Luxemburg); meci 9: Aalesunds FK (Norvegia) - Neath FC (Ţara Galilor); meci 10: FK Renova (Macedonia) - Glentoran (Irlanda de Nord); meci 11: FC Koper (Slovenia) - FC Shakhter Karagandy (Kazahstan); meci 12: FK Banga (Lituania) - Qarabag FK (Azerbaidjan); meci 13: Paksi SE (Ungaria) - UE Santa Coloma (Andorra); meci 14: FK Rabotnicki (Macedonia) - JK Trans Narva (Estonia); meci 15: FK Rad (Serbia) - SP Tre Penne (San Marino); meci 16: FK Buducnost Podgorica (Muntenegru) - KS Flamurtari (Albania); meci 17: Ulisses FC (Armenia) - Ferencvarosi TC (Ungaria); meci 18: Jagiellonia Białystok (Polonia) - FC Irtysh Pavlodar (Kazahstan); meci 19: FC Minsk (Belarus) - Olimpik-Şuvalan PFK (Azerbaidjan); meci 20: Dinamo Tbilisi (Georgia) - FC Milsami Orhei (Moldova); meci 21: NK Varazdin (Croaţia) - FC Lusitans (Andorra); meci 22: FC Banants (Armenia) - Metalurgi Rustavi (Georgia); meci 23: Birkirkara FC (Malta) - KS Vllaznia (Albania); meci 24: NK Siroki Brijeg (Bosnia) - NK Olimpija Ljubljana (Slovenia); meci 25: FC Spartak Trnava (Slovacia) - FK Zeta (Muntenegru).