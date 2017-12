Fum negru la Vatican

CU DUMNEZEU ÎNAINTE Ieri, cardinalul decan Angelo Sodano a oficiat, în bazilica Sfântul Petru din Roma, la ora locală 10.00, Sf. Liturghie Pro eligendo Romano Pontifice. La acest rit sacru iau parte toţi cardinalii, nu doar electorii şi un mare număr de credincioşi pentru care intrarea este liberă, deci fără obişnuitele bilete gratuite. Cardinalii au fost îndemnaţi să lucreze împreună pentru a construi unitatea Bisericii şi să coopereze cu succesorul lui Petru, în cadrul slujbei solemne oficiate în bazilica Sfântul Petru, înaintea conclavului. În predica sa, cardinalul Angelo Sodano i-a mulţumit Papei Benedict al XVI-lea pentru ”pontificatul său luminos”. După Sfânta Liturghie a urmat procesiunea solemnă spre Capela Sixtină, unde la ora locală 16.30 a început propriu-zis conclavul. Cardinalii electori au depus fiecare jurământul sacru cu mâna pe Evanghelie, pronunţând cu glas tare numele propriu şi cuvintele de adeziune la conţinutul jurământului. Imediat, monseniorul Guido Marini, ceremonierul pontifical, a pronunţat cu glas tare: ”Extra omnes!”. Toţi ceilalţi au ieşit din Capela Sixtină, cu excepţia celor 115 cardinali electori şi a cardinalului Prospero Grech, care a ţinut a doua meditaţie. Uşa capelei a fost apoi sigilată şi a rămas închisă pe durata lucrărilor. După meditaţia biblică, a avut loc primul scrutin, după cum s-a întâmplat în 2005. Fum negru a ieşit aseară pe coşul Capelei Sixtine, indicând că votul cardinalilor reuniţi în conclav nu a dus la alegerea unui papă.

TREI ZILE IMPORTANTE Pentru alegerea pontifului, sunt întotdeauna necesare două treimi din voturi, adică 77. Dacă se ajunge la balotaj, sunt necesare tot două treimi din numărul cardinalilor prezenţi şi votanţi, dat fiind că cei doi cardinali aflaţi în situaţie de balotaj nu votează. Cu excepţia primei zile de conclav, vor avea loc câte patru scrutine pe zi, două dimineaţa şi două seara, la orele locale 10.30, 12.00, 17.30 şi 19.00. După trei zile fără rezultat, adică 12 scrutine sau 13, dacă prima votare are loc în ziua deschiderii conclavului, scrutinele sunt suspendate nu mai mult de o zi, pentru o pauză de rugăciune şi de colocvii libere între cardinalii electori. Urmează alte şapte scrutine. Dacă şi acestea sunt fără rezultat, după o nouă pauză şi o nouă serie de şapte scrutine, urmează alte şapte.

PROTEST CU FUM ROZ Un grup de manifestante care cereau un rol sporit pentru femei în cadrul Bisericii Catolice a aprins, ieri, o flacără cu fum roz pe o colină a Romei din apropierea Vaticanului. Manifestantele, care prin fumul roz au vrut să facă aluzie la modul tradiţional de semnalizare a votului cardinalilor, au purtat veşminte roz şi insigne pe care se putea citi ”Hirotonisiţi şi femei!”. Un protest similar cu fum roz s-a desfăşurat la finele săptămânii trecute la New Orleans, în SUA şi tot în SUA sunt prevăzute, zilele următoare, evenimente de aceeaşi factură, în diferite oraşe. Anul trecut, Papa Benedict al XVI-lea a reiterat interdicţia impusă de Biserica Catolică în ceea ce priveşte hirotonisirea femeilor. Totuşi, unii din cardinalii veniţi la conclav au evocat necesitatea de a revizui rolul femeilor în cadrul Bisericii şi poziţiile pe care le pot ocupa acestea în ierarhia bisericească. În prezent, femeile, de regulă călugăriţe, pot ajunge să ocupe cel mult postul de subsecretar în ministerele Vaticanului.

RIT PROCEDURAL Prima etapă de pre-scrutin cuprinde pregătirea buletinelor, tragerea la sorţi a cardinalilor care se vor ocupa de numărarea voturilor, a cardinalilor însărcinaţi cu strângerea voturilor de la eventualii cardinali bolnavi, rămaşi la rezidenţa Sfânta Marta şi a revizorilor. A doua etapă este reprezentată de votare, depozitarea buletinelor de vot în urnă, numărătoarea buletinelor şi trierea lor. În ceea ce priveşte buletinul de vot, acesta are o formă rectangulară. În partea superioară sunt scrise cuvintele ”Eligo in Summum Pontificem”; în jumătatea inferioară se scrie numele celui ales. Completarea buletinului trebuie făcută în mod secret de către fiecare cardinal elector, care va scrie în mod clar, cu o grafie pe cât posibil de neidentificat, numele celui pe care îl alege. În momentul în care depune votul pe altar, sub ochii lui Cristos din fresca ”Judecăţii Universale”, fiecare cardinal pronunţă următoarele cuvinte: ”Martor îmi este Cristos Domnul, de care voi fi judecat, că am dat votul meu celui pe care, după voinţa lui Dumnezeu, îl consider vrednic să fie ales”. A treia etapă cuprinde numărarea voturilor, controlarea lor şi la sfârşit arderea lor. Dacă se ajunge în situaţia a 33 sau 34 scrutine fără rezultat, se trece la balotaj între cei doi cardinali care au obţinut majoritatea voturilor. Şi în aceste ultime două scrutine, după cum a stabilit Papa Benedict al XVI-lea în două documente, ”Motu Proprio” din 2007 şi cel din 25 februarie 2013, este necesară o majoritate de cel puţin două treimi din voturi a cardinalilor prezenţi şi votanţi. Anunţul alegerii Papei este făcut de cardinalul proto-diacon, prin recitarea frazei ”Habemus Papam”. Actualul cardinal proto-diacon este, din 21 februarie 2011, cardinalul Jean-Louis Pierre Tauran, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Dialog Interreligios.

ÎNTRE ALB ŞI NEGRU În timpul Conclavului din Capela Sixtină, destinat alegerii noului Papă, progresul va fi măsurat în alb sau negru, însă modul în care sunt create culorile fumului care va ieşi după vot din coşul de cupru instalat pe acoperişul capelei rămâne încă un mister. Oficialii Vaticanului au închis capela, săptămâna trecută, pentru pregătirile care au inclus instalarea coşului de pe capelă şi a două sobe gri legate de acesta, în interiorul Capelei. Una dintre sobe, construită în anul 1938, este folosită pentru a arde buletinele de vot din hârtie. Cea de a doua, datând din 2005, este folosită pentru crearea fumului - alb, dacă un nou Papă a fost ales de cei 115 cardinali - sau negru, dacă cardinalii electori nu au reuşit să aleagă un nou pontif, care se amestecă cu fumul rezultat din arderea buletinelor de vot.

UN SECRET BINE PĂSTRAT În mod tradiţional, după un vot nereuşit, responsabilii adaugă paie umede peste buletinele de vot pentru a obţine un fum negru cu funingine. Cu toate acestea, confuzia apărută în timpul Conclavului din anul 1958, atunci când au apărut alarme false, aparent deoarece paiele nu au reuşit să se aprindă, a determinat Vaticanul să caute un sistem mai uşor de manevrat, folosind substanţe chimice. În 2005, oficialii au început să folosească cartuşe, inclusiv unul marcat cu cuvintele „Fumo Bianco”, care a produs fumul alb ce a anunţat alegerea Papei Benedict al XVI-lea. Cartuşul a fost fabricat pentru a produce fum timp de şase minute şi jumătate. Chiar şi în aceste condiţii a existat o oarecare confuzie în acel an dacă din coş a ieşit fum alb sau negru, ceea ce a determinat oficialii să folosească clopotele Bazilicii Sf. Petru pentru a confirma alegerea. Acest lucru se va repeta şi acest an, pentru a întări alegerea confirmată prima dată de fum. În ceea ce priveşte substanţele chimice din cartuşe, reverendul Thomas Rosica, a declarat doar că produsul a fost pregătit de către tehnicieni din mai multe elemente diferite.

Potrivit lui Ben Baxter, director al companiei Soup Limited Mazare, un furnizor de maşini de fum din Ingleby Barwick, Anglia, cel mai probabil, substanţa chimică principală folosită pentru cartuşul alb este cloratul de potasiu, care se aprinde uşor şi produce în timpul arderii particule fine de culoare albă. Cartuşul negru foloseşte, probabil, la rândul său, clorat de potasiu, alături de un colorant menit să schimbe culoarea particulelor. În opinia sa, cea mai probabilă procedură prevede plasarea unui cartuş în soba mai nouă, închiderea uşii şi apoi aprinderea prin trimiterea de curent printr-un cablu. Dacă coşul este instalat corect, fumul nu se va răspândi prin capelă pentru a-i deranja pe cardinali sau pentru a afecta frescele nepreţuite ale lui Michelangelo.

ULTIMELE MESAJE Cardinalii electori au scris, ieri, ultimele mesaje pe Twitter înainte a de a merge la Vatican, unde vor fi constrânşi la tăcere şi rupţi de lume până când vor alege viitorul papă. ”Ultimul mesaj înaintea conclavului: fie ca Dumnezeu să audă şi să răspundă cu iubire şi milostenie tuturor rugăciunilor şi tuturor sacrificiilor oferite pentru un rezultat benefic. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze”, a scris cardinalul sud-african Wilfrid Napier. Cardinalul american Roger Mahony a scris: ”Ultimul mesaj înainte de a ne instala în reşedinţa Sfânta Marta, apoi la slujba pentru alegerea Papei. Prima reuniune a conclavului spre sfârşitul după-amiezii. Rugaţi-vă pentru noi”. Pierre Durieux, purtătorul de cuvânt al cardinalului francez Philippe Barbarin, a scris pe Twitter pentru a anunţa intrarea a trei cardinali francezi la Vatican şi a conchis: ”Iar acum, marea tăcere”. Sora Mary Ann Walsh, purtătoarea de cuvânt al conferinţei americane a episcopilor catolici, s-a arătat îngrijorată: ”În epoca electronică mă tem că unor cardinali le va lipsi ceva când nu vor mai avea nici iPad, nici Twitter”.