Fumăm mai ceva ca turcii! Ce fac suedezii de au cea mai redusă rată?

Noi și cu bulgarii fumăm mai ceva ca turcii, raportat la numărul populaţiei, în timp de Suedia are cea mai redusă rată din Europa privind numărul fumătorilor, a declarat Head of Programmes la Adam Smith Institute, Daniel Pryor, în cadrul unei dezbateri de specialitate ce a avut loc la Londra, punctează News.ro. Nu că suedezii n-ar vrea să fumeze; eu au găsit o altă opţiune: Snus, nişte saci mici de tutun umed care sunt plasaţi sub buza superioară. Ei au înlocuit astfel în mare măsură ţigările cu acest produs care furnizează consumatorilor atât nicotină, cât şi tutun, dar nu creşte probabilitatea de deces din cauza fumatului. ”Suedia are cea mai mica rată din Europa în ceea ce priveşte numărul de fumători, iar factorul cel mai important pentru care s-a ajuns la această situaţie este Snus, produsul care nu presupune fumatul propriu-zis, şi care este folosit în Marea Britanie de 200 de ani. Acesta este de 90 de ori mai sigur decât ţigaretele clasice. De asemenea, potrivit cercetărilor, acesta ajută oamenii să renunţe la fumat definitiv”, spune Daniel Pryor. ”Suedia este o ţară bogată, spre comparaţie cu unele ţări din estul Europei, de exemplu, care au cele mai ridicate cote privind numărul de fumători. Bulgaria şi România sunt două exemple. Iar motivul pentru care ţările mai dezvoltate, bogate, au rate mai scăzute este că, în primul rând, au sisteme puternice de reglementare în domeniu, iar în medie nivelul de educaţie este ridicat, iar populaţia este mult mai conştientă de riscurile asociate fumatului. De exemplu, în Marea Britanie, majoritatea fumătorilor sunt conştienţi că fumatul poate cauza cancer”, a afirmat Pryor.

Doar în Marea Britanie sunt 3 milioane de utilizatori de ţigarete electronice.

”Acestea sunt cu 95% mai sigure decât ţigările clasice”, adaugă reprezentantul Adam Smith Institute, care a subliniat că, totuşi, majoritatea fumătorilor din Marea Britanie nu sunt de părere că ţigările electronice sunt mai puţin dăunătoare.

În plus, numai 11% dintre britanici au auzit de device-urile care încălzesc şi nu ard tutunul, mai punctează sursa citată.

DECESE! În fiecare an, 80.000 de persoane mor în UK din cauza fumatului, arată datele prezentate de Pryor. Acesta a prezentat totodată un sondaj realizat pe 1.800 de persoane, manageri şi utilizatori, potrivit căruia mai puţin de 5% ar recomanda ţigările electronice clienţilor lor. Nu în ultimul rând trebuie spus că fumatul este o cauză principală de declanșare a numeroase tipuri de cancer, în afară de cel de plămâni numărându-se și cancerul cavității bucale, de col uterin etc.