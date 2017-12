Fumaţi Toros? Nu mai fumaţi, căci a fost prinsă „Ramona“

Au acţionat la pont şi au descoperit-o pe „Ramona”, care făcea contrabandă cu ţigări. În ziua de 20 septembrie 2017, în urma informațiilor furnizate de Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au desfășurat o acțiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu țigări pe Marea Neagră. Astfel, navele MAI 2113 și MAI 3008, aparținând Grupului de Nave Constanța, respectiv Mangalia, au identificat, la aproximativ 14 mile marine est de Shabla, ambarcațiunea „Ramona”, sub pavilion Slovenia, pe care au supravegheat-o până la intrarea în Portul Mangalia. Echipajul navei era format din patru bărbaţi, trei cetăţeni ucraineni și un cetăţean din R. Moldova, cu vârste cuprinse între 37 și 53 de ani. O echipă comună de control, formată din poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă - Serviciul CMIIT și Grupului de Nave Mangalia, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, reprezentanți ai Căpităniei Portului Mangalia și ANAF, a efectuat controlul specific asupra ambarcațiunii. În urma controlului efectuat asupra yachtului, au fost depistate 250.000 de pachete cu țigări marca Toros 2005, de provenienţă Duty Free. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză poliţiştii de frontieră efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă calificată, faptă prevăzută la art. 270, alin. 3 raportat la art. 274 din Legea 86 din 2006 privind Codul Vamal al României. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.