Fumigena lui Băsescu a explodat aseară. Fâsss...

Aşa cum ne aşteptam, planul transparent al lui Băsescu a ajuns în punctul unde trebuia să explodeze bomba care să îngroape pe unul dintre candidaţii cu reale şanse la fotoliul de preşedinte, şi care s-a dovedit a fi doar o fumigenă penibilă.

Reluăm, pentru logica evenimentelor, firul poveştii, pe scurt: Băsescu merge la un post TV preferat şi ameninţă candidaţii la Preşedinţie să se deconspire şi să-şi recunoască public statutul de “ofiţeri acoperiţi” că, dacă nu, o va face el. La două zile după anunţ, Turcescu merge în direct la B1 şi, într-o efervescenţă misticoid-lamentabilă, aruncă, vezi Doamne, “bomba”: a fost ofiţer acoperit. Toată presa se aruncă asupra acestui nou ciolan, la baza căruia se află un livret militar falsificat şi nişte state de plată, căci aşa a înţeles “colonelul” să-şi justifice “acoperirea”. Voci coerente îi demistifică argumentarea, explicând cât de penibil este să crezi că un adevărat ofiţer acoperit are fluturaşi de salariu şi livret… Aici, pe parcursul delirului mistic, Turcescu a scăpat un porumbel şi a zis că i s-au pus documente în braţe… (?!). De ce toate acestea? Simplu, după cum am mai scris de vreo câteva ori. Din această postură, Turcescu ar fi trebuit martirizat de Justiţia din România, judecat şi condamnat pe baza “documentelor”, pentru ca mai apoi, când Ponta ar fi plecat din România, să iasă să arunce pe piaţă nişte “documente asemănătoare”, doar că în loc de “Turcescu” ar fi scris “Ponta”, şi să ceară în gura mare ca şi premierul să aibă parte de acelaşi tratament ca şi el: judecata. În felul acesta, Ponta ar fi fost scos din cursa pentru prezidenţiale. Planul nu a funcţionat însă. Nimeni nu a luat în considerare aşa-zisele “documente”, ba dimpotrivă, nimeni nu l-a crucificat, martirizat, judecat pe Turcescu, iar planul a eşuat lamentabil. Pentru ca totuşi să încerce să mai salveze câte ceva, liberalii care sunt alături de Băsescu în cuget şi-n simţiri încearcă să forţeze nota. Fără nicio bază, aseară, Ludovic Orban urla cât îl ţineau bojocii: ”Ponta este agentul acoperit!”. Era de aşteptat. Mai ales că Orban spune că nu are dovezi, dar ştie. Probabil că “dovezile” vor apărea în cursul zilei de astăzi sau mâine, sub forma unui fluturaş şi a unui livret falsificat grosolan, căci băsiştii trebuie să profite de plecarea lui Ponta din ţară şi să se mişte cât mai repede. “Eu știu bine cine este, dar nu am probe: este Victor Ponta… dar nu pot să probez. Dar dacă te uiți cu atenție, singurul care nu a infirmat cu subiect și predicat acest lucru este Ponta”, a spus Orban. El îşi bazează argumentaţia pe “salturile spectaculoase” din cariera lui Victor Ponta: “studiindu-i cariera, văzându-l cu acționează, văzând lucrurile pe care le-a făcut”. Tare! Şi totuşi, cam mare disperarea...