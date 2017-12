Fumigenele lui Băsescu

USL SE ÎNSCRIE LA TRIBUNAL Înainte de a ieşi pe uşa din dos a politicii, Traian Băsescu încearcă să ne demonstreze că el are verdicte sigure, ştie exact ce se va întâmpla în 2012 şi ce mare specialist este în avertismente. Preşedintele-jucător a învăţat să arunce cu fumigene. Ultima a fost aruncată către partidele din opoziţie, spunând că Uniunea Social Liberală (USL) nu va putea primi guvernarea, chiar dacă obţine 51% la alegerile din 2012 decât dacă cele două formaţiuni fuzionează. Mai mult, el a sugerat că nu ar desemna un premier al USL. Liderii Opoziţiei au răspuns, marţi seara, afirmaţiilor lui Băsescu. Preşedintele PSD Victor Ponta şi-a exprimat convingerea că dacă jumătate plus unu dintre români va vota USL, Uniunea va forma Guvernul: “USL n-am făcut-o pentru Băsescu, ci am făcut-o pentru românii care, probabil, vor vota USL. Eu cred că Băsescu e un iresponsabil, ca întotdeauna, şi cuvintele lui nu valorează doi bani, pentru că minte, pentru că astăzi spune invers decât a zis ieri şi mâine invers decât azi”. La rândul său, liderul PNL Crin Antonescu crede că opoziţia va păstra alianţa şi va câştiga alegerile cu mult peste 50% şi va guverna “cu sau fără Traian Băsescu preşedinte”. El a anunţat că liderii USL “au depus de multişor actele la tribunal” şi deşi au existat nişte amânări, dain cauza unor contestaţii, au primit termen în 15 august: “Va fi o alianţă politică şi electorală perfect legală şi, în momentul în care ea va câştiga alegerile, nu vom mai sta să vedem dacă vrea Băsescu sau nu să recunoască votul acesta al românilor”.

SUSPENDAT, DACĂ NU RESPECTĂ LEGEA În ceea ce priveşte sugestia lui Băsescu că nu ar desemna un premier al USL, Crin Antonescu a declarat, ieri, că şeful statului încearcă de fapt să “pună pe gânduri” militanţii Uniunii din teritoriu, dar şi să-şi ţină “pe baricade” propria armată, care are din ce în ce mai multe semne de întrebare. Liderul PNL a reiterat că dacă Băsescu nesocoteşte rezultatele alegerilor atunci când va desemna primul-ministru va fi suspendat “fără nici un fel de îndoială”. Cât priveşte teoria ca aceste afirmaţii să fie de fapt o invitaţie la negociere pe subiecte precum regionalizarea sau Constituţia, aşa cum susţin anumiţi pedelişti, Antonescu a spus: “Cred că preşedintele este absolut convins că nici noi şi nici PSD-ul nu ne speriem de chestiunea asta şi dăm fuga să-i facem regionalizarea sau Constituţia cum vrea”. Într-o postare pe blog, Victor Ponta a susţinut că sondajele locale ale USL au fost finalizate, însă rezultatele acestora nu vor determina o solicitare a social democraţilor de renegociere a acordului dintre cei trei parteneri ai Uniunii, rămânând valabil cel puţin până în 2016. În ceea ce priveşte sondajele naţionale, Ponta precizează că, “în absolut toate, USL este consolidat ca vot politic la peste 50%, iar PDL nu poate trece nici cu furtul lui Baconschi peste 20%”. Liderul PSD consideră că, de fapt, “Băsescu este un dictator de tinichea care crede că poate negocia cu USL să nu fie suspendat”. Ponta crede că sunt două variante: “fie Băsescu a luat-o rău razna şi se vede un soi de Mubarak al Europei, care scoate tancurile în stradă să nu aplice rezultatul alegerilor”, fie “încă o dată face pe bufonul, joacă la cacealma pentru armata sa ghiftuită, dar speriată, şi aşteaptă să îl laude Elena, Roberta şi Emil - “Bine le-ai zis şefu’, tot tu eşti cel mai tare, nu ne lăsa din braţe, te implorăm!”“.