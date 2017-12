Funcţia de parlamentar - o responsabilitate imensă

Judeţul Constanţa trimite în Parlamentul României tineri politicieni, cu experienţă în administraţie locală, care să pună umărul la dezvoltarea comunităţilor locale. Mircea Titus Dobre, candidatul USL în Colegiul nr.7 pentru Camera Deputaţilor, este unul dintre viitorii parlamentari care va avea ca prioritate direcţionarea fondurilor europene către comunităţile locale pentru dezvoltare.

Reporter: Cine este Mircea Titus Dobre?

Mircea Titus Dobre: Sunt un tânăr economist, în vârstă de 33 de ani, născut şi crescut în Constanţa. Sunt căsătorit şi am o fetiţă de 6 ani pentru care vreau să clădesc o societate în care să se poată dezvolta aşa cum se cuvine. Cei care mă cunosc ştiu că sunt o persoană ambiţioasă, care consideră că munca nu e o ruşine pentru nimeni. Am absolvit Facultatea de Finanţe-Bănci în Bucureşti şi am studiat limbile străine la Strasbourg.

Rep.: Ce evoluţie aţi avut în plan personal?

M.T.D.: În perioada septembrie 2005 - iunie 2011, am fost rirector de Marketing şi m-am ocupat de coordonarea vânzărilor şi întocmirea-urmărirea contractelor cu clienţii mari ale unei societăţi comerciale cu aproape 200 de angajaţi. Înainte, am fost directorul de calitate al aceleiaşi societăţi, responsabil cu managementul calităţii şi siguranţei produselor alimentare. Ca toţi întreprinzătorii privaţi din România, m-am confruntat cu jungla birocratică, şicanele administrative şi povara sutelor de impozite şi taxe, care ne situează pe ultimele locuri în Europa ca atractivitate pentru investiţii.

Rep.: Care este motivul pentru care aţi intrat în viaţa politică?

M.T.D.: În politică am intrat din adolescenţă. M-am alăturat PSD în 1999, când aveam doar 20 de ani. Ulterior, am devenit consilier judeţean, fapt ce mi-a prilejuit o bună cunoaştere a problemelor din judeţ, dar m-a făcut să mă şi apropii de proiecte importante pentru oameni. Am învăţat de la cei mai buni şi, cum echipa te ridică sau te coboară, iată-mă, la rândul meu, după ani de muncă, propulsat pentru funcţia de parlamentar, care înseamnă în primul rând o responsabilitate imensă.

Rep.: Care din proiectele de la Constanţa merită să fie promovate la nivel naţional?

M.T.D.: Este foarte important să duc la nivel naţional proiecte reuşite ca: locuinţele pentru tineri, locuinţele sociale pentru oameni sărmani, programe precum „Consumaţi produse româneşti” sau cel de împădurire şi plantare a perdelelor forestiere, preluarea şi repunerea în funcţiune a sistemelor de irigaţii de către Consiliile Judeţene.

Rep.: Cât de familiarizat sunteţi cu problemele din Colegiul unde candidaţi?

M.T.D.: Din colegiul meu fac parte zone importante din municipiul Constanţa şi localitatea Valu lui Traian, unde am plantat pomi pe o suprafaţă de 30,7 ha şi am ridicat un solar în curtea unui localnic, împreună cu senatorul Alexandru Mazăre şi cu primarul Florin Mitroi. Constănţenii din colegiul 7 mă cunosc de la campaniile precedente, am mers din casă în casă, prin cartiere, prin pieţe, am avut întâlniri cu sindicatele, cu diverse categorii sociale. Ca atare, cunosc foarte bine problemele oamenilor din acest Colegiu.

Rep.: Ce proiecte consideraţi că sunt prioritare pentru Colegiul nr. 7?

M.T.D.: Pensii şi salarii reîntregite în raport cu inflaţia şi investiţii pentru locuri de muncă. Avem deja în echipa USL proiectele legate de port, turism, agricultură, sănătate şi învăţământ.