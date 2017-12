Funcţionarii români, o cauză a neaccesării banilor comunitari

Comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş, a declarat că modul în care îşi desfăşoară activitatea unii funcţionari de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) este de vină pentru slabul acces la finanţare al fermierilor autohtoni. \"Mulţi oameni sunt descurajaţi să depună proiecte de finanţare europene sau chiar să renunţe la ele din cauza atitudinii unor funcţionari. Fermierii care au idei, care au nevoie de banii respectivi, care pot să-i valorifice în mod eficient renunţă la proiecte şi din cauza modului în care unii funcţionari de la APIA îşi fac treaba. Eu concluzia asta am putut s-o trag indirect prin ceea ce-mi spun mie oamenii şi prin elementele pe care le-am avut\", a spus Dacian Cioloş. El a adăugat că aceeaşi situaţie se poate întâlni şi la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). Cioloş a atras atenţia funcţionarilor de la APDRP să aibă o atitudine constructivă în relaţia cu fermierii. \"Am atras atenţia asupra necesităţii ca toţi funcţionarii de la APDRP care se ocupă de proiecte să aibă o atitudine constructivă, să clarifice lucrurile, pentru că este un element esenţial nu numai pentru absorbţia cantitativă a fondurilor, dar şi pentru a încuraja oamenii să vină şi să depună proiecte”, a declarat comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.